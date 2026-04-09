Les mesures prises face à la hausse des carburants sont insuffisanes pour les citoyens les plus modestes

La section PCR de Saint-Louis La Rivière, par la voix de son secrétaire François Valeama, salue les mesures prises face à la hausse des carburants mais dénonce leur insuffisance pour les citoyens les plus modestes. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Face à la flambée des prix du carburant, conséquence directe des tensions géopolitiques dans le détroit d’Ormuz liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran, la section du Parti communiste réunionnais (PCR) de Saint-Louis La Rivière tient à exprimer sa position. Son secrétaire, François Valeama, reconnaît les efforts des instances publiques pour tenter de limiter l’impact de cette augmentation.

Cependant, il dénonce fermement le manque de considération des mêmes autorités envers les citoyens lambda, qui ne peuvent pas bénéficier de ces aides.

"L’aide exceptionnelle accordée aux entreprises doit profiter à tous, et pas seulement à une partie du monde économique", souligne François Valeama. Pour la section PCR, il est inacceptable que les ménages ordinaires soient laissés pour compte alors que les professionnels reçoivent un soutien ciblé.



Cette prise de position s’inscrit dans un combat plus large pour la justice sociale et la garantie du pouvoir d’achat pour l’ensemble des consommateurs d’énergie. La section réaffirme son engagement pour :



· La sécurité énergétique de notre société,

· L’autonomie énergétique de La Réunion, via le développement massif des énergies renouvelables afin de remplacer progressivement les énergies fossiles.



C’est pourquoi nous en appelons à nos dirigeants ainsi qu’à l’ensemble de la population : ne laissons pas la division s’installer dans notre société. Ce qui est bon pour nos entreprises et nos collectivités doit être étendu à l’ensemble de la population.



En cohérence avec la démarche globale relayée sur les réseaux sociaux et dans la presse, Ary Yee Chon Chee Kan, représentant du secrétariat du PCR, rappelle que la lutte pour l’égalité d’accès aux aides et pour une transition énergétique juste est une priorité absolue.

Le PCR appelle donc à une mobilisation collective pour refuser les traitements différenciés et exiger que les mesures de soutien bénéficient largement à tous les Réunionnais.



