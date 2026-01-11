"Léritaz nout zansèt Stella" : les récits inédits d'un "travayèr tabisman"

Très ému de vous annoncer la sortie de mon prochain livre à compte d'éditeur chez Komkifo éditions, au titre "Léritaz nout zansèt Stella", actuellement en prévente, en attendant sa parution en librairie. (Photo DR)

Soyez prêts les ami(e)s au-moment voulu à vous embarquer dans un long voyage littéraire nourri par des récits palpitants de la mémoire orale des anciens, d'archives, agrémenté par des évènements et de mon vécu personnel à l'usine sucrière de Stella.

Un livre qui tente d'ouvrir une fenêtre nouvelle sur ce passé, permettant les lecteurs de s'immerger dans des époques révolues de l'histoire et de s'enrichir un peu plus à la connaissance de ce passé commun.

Surtout avant que les derniers témoins porteurs d'histoire disparaissent, qu'il serait temps de la graver dans du marbre.

L'ouvrage est constitué par des chapitres entrecroisés, de la canne, de l'usine sucrière, la maison de maître, de la distillerie, du temple tabisman Stella, de la charrette bœuf, des témoignages des "zarboutans", des anecdotes etc, etc...sont autant d'occasions uniques de découvrir ces trésors, aux histoires parfois méconnues ou rangées dans les tiroirs des oubliettes.

À noter, que le livre a été porté et soutenu par le cercle Komkifo éditions qui s'est toujours érigé en fervent défenseur et diffuseur de la culture réunionnaise et de l'histoire, même au-delà de La Réunion, que je ne saurais dire toute ma gratitude.

Mes plus vifs remerciements vont au président Komkifo Zakaria Mall et du directeur de l'agence Stéphane

Dépêche pour leur accueil, conseil, accompagnement littéraire et au professionnalisme qu'ils ont réservé à mon livre. Sans oublier bien sûr, l'infographiste Jean Franchin Eve pour sa créativité surdimensionnée, ses talents et sa passion pour donner corps à ce rendu de qualité exceptionnelle.

Pour terminer si vous le souhaitez, vous pouvez accéder à la prévente directement, rien de plus simple connectez-vous au site cultivanoo.com dès maintenant, en attente sa parution, dont le schéma actuel est prévu fin février début mars 2026. Alors bonne promenade littéraire, et soyons encore nombreux à être les gardiens et porteurs de cette mémoire réunionnaise !

Jean Claude Comorassamy