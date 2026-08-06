Les Jeunes en marche de La Réunion dénoncent la stratégie du Rassemblement National, qui semble utiliser notre territoire comme une vitrine politique dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027. (Photo : D.R)

Alors que Yoann Gillet était officiellement en mission parlementaire consacrée au budget des Outre-mer, sa visite a été largement mise en scène à travers une communication politique intensive, des rencontres avec les responsables locaux du RN et des séquences diffusées sur les réseaux sociaux.

Cette confusion entre mission institutionnelle et communication partisane est préoccupante.

Les Réunionnais sont en droit de se demander si cette visite avait réellement pour seul objectif d'écouter les attentes des Outre-mer, ou si elle visait aussi à préparer la campagne présidentielle du Rassemblement National.

Le RN tente aujourd'hui de s'implanter à La Réunion en multipliant les opérations de communication. Pourtant, derrière les caméras et les vidéos ou sont les solutions concrètes pour lutter contre la vie chère, améliorer laccès au logement, créer des emplois pour les jeunes ou accompagner le développement économique de notre ile ?

Les Réunionnaises et les Réunionnais méritent mieux qu'une campagne de communication. Ils méritent un engagement sincère, des propositions crédibles et un profond respect des institutions de la République.

Les Jeunes en marche de La Réunion refusent que les missions parlementaires, les services de /'État ou les forces de fordre puissent être associés, de près ou de loin, à une stratégie de conquête électorale.

À quelques mois de l'entrée dans la campagne présidentielle de 2027, nous appelons chacun à la vigilance face aux tentatives de récupération politique. Le projet du Rassemblement National est celui du repli, de la division et des oppositions permanentes. Nous faisons un autre choix : celui d'une République qui rassemble, protége et agit pour tous les territoires, y compris La Réunion.

Les Jeunes en marche de La Réunion continueront à défendre un projet fondé sur l'action, le respect des institutions et l'avenir de la jeunesse réunionnaise.