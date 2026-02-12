Lettre ouverte à M. le Maire de St Joseph.

Monsieur Lebreton, il ne vous aura pas échappé que le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany n'est pas entré en campagne pour les élections municipales de notre belle ville de St Joseph.

Pourtant, ces derniers jours, les médias parlent et reparlent des Jardins de Manapany ainsi que du futur hôtel de luxe que vous appelez de vos vœux. Nous sommes flattés et surpris par cette soudaine reconnaissance.

Cherchez-vous un ennemi pour votre campagne? N'avez-vous pas d'opposant déclaré pour cette élection ?

Il est vrai que fédérer des électeurs contre un "ennemi" est toujours plus facile que de faire des propositions concrètes pour ses habitants.

Rappelez-vous, lors des premiers mouvements citoyens qui vous interpelaient sur la fermeture des Jardins, Vous aviez affirmé alors, qu'un autre opposant était à la manœuvre (un certain TAK...).

Nous faisons comme vous, le constat de cette absence d'opposition, et c'est bien regrettable. Est ce le signe qu'à St Joseph il n'y aurait pas de contradicteur? Après lecture attentive des conseils municipaux de ces dernières années, nous constatons qu'effectivement, les élus votent souvent à l'unanimité, tel un seul Homme derrière vous, Monsieur le Maire!

Même la réalisation d'une nouvelle route à presque un million d'euros, dédiée uniquement à l'hôtel Manapany Bay, a été votée à l'unanimité ! Les "con-tribuables-en-2-mots" (sic Patrick Lebreton, septembre 2020) apprécieront...

Contrairement à ce que vous ne cessez d'affirmer dans les médias depuis plus de 5 ans, le Collectifs des Usagers des Jardins de Manapany n'a jamais dit qu'un hôtel sortirait de terre dans les Jardins de Manapany.

Nous sommes habitants de ce quartier. Nous avons simplement fait le constat que le permis de construire de cet hôtel de luxe, situé en contre-haut des Jardins, était apparu étonnamment en même temps que les panneaux d'interdiction d'accès des Jardins au public. Etrange hasard, me direz vous!

Aujourd'hui, Vous utilisez une association naturaliste, Nature Océan Indien, pour verdir votre image et justifier de la fermeture du lieu pour "sauver" le Gecko vert de Manapany en ouvrant la "Maison du Gecko". Cet animal, que vous avez opportunément découvert en 2020, a toujours très bien vécu avec les humains dans ces Jardins. Il n'a besoin d'aucun sanctuaire pour survivre, mais plutôt qu'on agisse concrètement contre ses prédateurs et contre la disparition de ses espaces de vie.

Oui, le Gecko vert de Manapany disparait car de nombreux chats abandonnés errent dans le quartier sans parler des rats que se baladent, paisiblement, tous les soirs, aux abords du bassin juste à coté de la "Maison du Gecko".

De plus, à Manapany, de nombreuses nouvelles constructions ont vu le jour sans le moindre respect du PLU du quartier qui impose pourtant une "emprise au sol des constructions limitée à 40% ". Pour que le gecko vive, il a besoin de kours végétalisées pour lui offrir à manger et un habitat. Zordy à Manapany, c'est le règne du béton et de la location saisonnière et ce n'est pas en mettant le gecko vert dans un zoo grillagé de quelques centaines de mètres carré que vous le sauverez, Monsieur le Maire. Mais est-ce vraiment votre intention??

La volonté de notre Collectif apolitique est de défendre le Bien Commun: vivre avec notre gecko vert dans les Jardins de Manapany et surtout la défense de l'accès public cet unique espace vert sécure disponible dans le quartier. C'est un lieu de convivialité, un espace de jeux pour nos enfants, d'anniversaires pour nos gramouns, de pique-nique en famille et d'émerveillement pour les touristes du monde entier.

C'est tout l'enjeu de l'appel que nous avons déposé au Tribunal Administratif de Bordeaux pour que la Justice reconnaissance que cet endroit est PUBLIC. Notre lutte n'est pas terminée contrairement à ce que Vous laissez entendre, Monsieur le Maire! Bien à Vous,

Avec intégrité et détermination pour le respect du Bien Commun depuis le 2 août 2020.

Le Collectif des Usagers de Jardins de Manapany