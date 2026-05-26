Le "dou", un défi sanitaire, social et sécuritaire pour notre territoire

Lors de ma campagne électorale des municipales je n’ai cessé d’attirer l’attention sur le problème des nouvelles drogues chimiques qui envahissent notre territoire. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)

Lors du Conseil Municipal du 19 mars dernier, Lionel Papi, élu de ma liste a saisi le Maire de Saint-Pierre sur cette grave problématique en prenant la parole sur ce sujet qui lui tient profondément à cœur, en tant qu’élu, mais aussi en tant que citoyen et famille réunionnaise touchée par ce fléau.

Son intervention est la suivante :

"Le constat : Nous le voyons tous dans nos quartiers, dans nos familles, parfois même chez nos proches. Le

"dou", cette drogue de synthèse de la famille des cathinones (des substances très addictives aux effets dévastateurs), est en train de ravager silencieusement notre île.

Ce ne sont plus des chiffres abstraits. Ce sont des pères, des mères, des frères, des sœurs qui ne sont plus les mêmes personnes. Des regards qui ont changé. Une agressivité qui s’est installée. Une perte de contrôle qui détruit les liens familiaux les plus solides. Beaucoup de consommateurs basculent très rapidement dans l’addiction.

- L’ampleur du problème -

Ce qui nous est révélé aujourd’hui est alarmant :

1. Des réseaux de trafic sont organisés et parfois pilotés depuis nos établissements pénitentiaires, comme l’on révélé plusieurs opérations menées par la gendarmerie et les services antistupéfiants. Les chiffres explosent selon les autorités…

2. Nos services hospitaliers sont débordés, confrontés chaque jour aux conséquences sanitaires, psychiatriques et humaines de cette drogue.

3. La délinquance augmente avec des faits souvent liés à la consommation : cambriolages, violences familiales, agressions.

4. Des enfants sont placés parce que leurs parents ne sont plus en état de s’en occuper correctement.

Ce fléau ne touche plus seulement les quartiers défavorisés. Il traverse toutes les couches de la société. Des jeunes de 20 à 35 ans, de tous milieux, sont concernés.

- Notre responsabilité d’élus -

Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons pas rester les bras croisés.

Les familles souffrent souvent en silence, par honte ou par peur du regard des autres. Elles se battent seules face à quelque chose qui les dépasse. Et elles attendent de nous, leurs élus, que nous agissions.

Il est temps que les autorités tapent plus fort sur la table.

J’en ai déjà parlé avec Monsieur Albora. Nous devons prochainement nous rencontrer pour

échanger plus longuement sur ce sujet, et je me porte volontaire pour l’accompagner dans

cette démarche.

Ce que je propose :

En tant que conseiller municipal, je demande que notre conseil se mobilise autour de quatre axes :

1. La prévention

Auprès des jeunes, dans les écoles, dans les associations de quartier. Sensibiliser avant qu’il ne soit trop tard.

2. Le soutien aux familles

Renforcer les dispositifs d’accompagnement pour les proches des consommateurs, qui sont souvent les premières victimes.

3. La coordination avec les forces de l’ordre et les services de santé. Notre commune doit prendre toute sa part dans cette lutte, en lien avec la police, la gendarmerie et les structures spécialisées.

4. Une interpellation claire de l’État Nous devons envoyer un signal fort aux autorités préfectorales et nationales afin qu’elles renforcent les moyens déployés sur notre territoire

Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les Maires, Mesdames et Messieurs les élus, le dou détruit des familles. Il détruit des vies. Il est en train de détruire une partie de notre tissu social réunionnais.

Nous avons le devoir moral et politique d'agir. Pas demain. Maintenant." Cette drogue ne détruit pas seulement des vies. Elle détruit nos familles, nos repères et une partie de notre société réunionnaise. L’inaction n’est plus possible.

Lionel Papi, Jean Gaël Anda Sita

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