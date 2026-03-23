Lionel Jospin nous laisse une exigence : ne jamais renoncer à changer la vie

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la disparition de Lionel Jospin. Pour beaucoup de Françaises et de Français, il n’était pas seulement un ancien Premier ministre qui aura incarné une gauche de responsabilité. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Toujours fidèle à ses idéaux de justice sociale, de progrès et d’émancipation nous laissant en héritage des réformes progressistes telles que les 35 heures, la parité lors des élections, le Pacte Civil de solidarité (PACS) ou encore la couverture maladie universelle (CMU) pour ne citer qu’elles.

Lionel Jospin aura marqué durablement notre vie politique par son engagement, sa rigueur morale et son attachement constant aux valeurs de la République.

À l’heure où elle doute, il incarnait une certaine idée de la gauche. Celle qui est à la fois plurielle et rassemblée, celle qui protège, celle qui ne renonce pas et celle qui agit pour transformer la vie du plus grand nombre.

À sa femme, ses enfants et ses proches, je présente mes sincères condoléances.

Audrey Bélim

Sénatrice de La Réunion