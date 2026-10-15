Liquidation de l’AREP : ne sacrifions pas l’éducation populaire !

La liquidation judiciaire de l’AREP suscite une vive inquiétude et une profonde incompréhension. Derrière cette décision, ce sont des salariés confrontés à l’incertitude, des publics accompagnés fragilisés et des actions essentielles à la vie sociale qui se retrouvent aujourd’hui menacés.

La liquidation de l’AREP ne peut être considérée comme un cas isolé. Elle révèle une fragilisation préoccupante du monde associatif réunionnais et impose une véritable prise de conscience des pouvoirs publics.

L’alerte portée par le MAR vient rappeler une réalité préoccupante : de nombreuses associations sont aujourd’hui en souffrance, confrontées à la raréfaction des financements, à l’instabilité des dispositifs de soutien et à des charges toujours plus difficiles à assumer.

Pour Demain La Réunion (DLR), l’éducation populaire et l’économie sociale et solidaire ne peuvent être considérées comme des variables d’ajustement budgétaire.

L’éducation populaire, c’est apprendre tout au long de la vie, partout et avec tout le monde. C’est défendre une éducation qui émancipe, rassemble et donne à chacun le pouvoir d’agir.

Elle permet de développer l’esprit critique, de favoriser la participation citoyenne et de construire une société dans laquelle chacun peut trouver sa place et contribuer à l’avenir collectif.

L’éducation populaire et l’économie sociale et solidaire sont des piliers de la cohésion sociale, de l’insertion et du développement de nos territoires. Elles créent du lien, accompagnent les plus fragiles et font vivre la solidarité au quotidien.

Affaiblir le monde associatif, c’est fragiliser des milliers de parcours de vie, réduire les possibilités d’émancipation et compromettre des réponses de proximité indispensables à notre territoire.

- Un sursaut collectif est indispensable -

DLR appelle l’État, la Région, le Département, les intercommunalités et l’ensemble des partenaires concernés à prendre la mesure de cette situation et à agir de manière concertée.

Il est temps de passer des discours aux actes :

• Soutenir concrètement les associations en difficulté

• Garantir des financements pluriannuels et sécurisés

• Reconnaître pleinement l’économie sociale et solidaire

• Renforcer le dialogue avec les acteurs associatifs

• Ne laissons pas disparaître ce qui fait vivre nos territoires

La liquidation de l’AREP doit nous conduire à une réflexion collective sur les moyens accordés au monde associatif.

Demain La Réunion réaffirme son soutien aux salariés touchés et aux acteurs de l’éducation populaire. Nous appelons les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités pour préserver ces structures indispensables à la cohésion sociale, à l’émancipation citoyenne et au dynamisme de notre territoire.