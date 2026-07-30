Lodeom et Rafip préservés dans le PLF 2027 : une décision saluée, une méthode à installer dans la durée

Le Medef Réunion salue le maintien de la Lodeom et du Rafip dans le Projet de Loi de Finances 2027, et appelle à transformer cette écoute en une méthode de travail durable avec l'État. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le Medef Réunion prend acte avec satisfaction de l'annonce faite par la Ministre des Outre-mer, Madame Naïma Moutchou, confirmant que les dispositifs d'exonération de charges sociales de la Lodeom ainsi que le régime d'aide fiscale à l'investissement productif (Rafip) seront préservés dans le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2027.

Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, cette décision, portée avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, constitue un signal fort de confiance à destination des entreprises réunionnaises. Elle traduit un choix de stabilité, de visibilité et de soutien à l'emploi, à l'investissement et au développement économique des Outre-mer.

- Une décision attendue, une écoute saluée -

Pour le Medef Réunion, cette annonce confirme que les préoccupations des acteurs économiques du territoire ont été entendues. Le cadre est préservé, et les travaux qui s'engageront à la rentrée devront avoir pour objectif d'améliorer ces dispositifs, plutôt que de les remettre en cause.

Katy Hoarau, Présidente du Medef Réunion, déclare : "Enfin de la visibilité pour 2027. Je salue la décision de la Ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, de maintenir la Lodeom et le Rafip dans le Projet de Loi de Finances pour 2027. C'est une annonce importante pour les entreprises ultramarines, qui avaient besoin de stabilité pour investir, recruter et se projeter".

- Des dispositifs de compensation, non de simples aides -

Dans un contexte de resserrement budgétaire national, le Medef Réunion tient à rappeler que la Lodeom et le Rafip ne doivent pas être perçus comme de simples aides accordées aux entreprises réunionnaises, mais comme des dispositifs de compensation d'un déficit structurel de compétitivité. Ce déficit, les entreprises ultramarines le subissent du fait de leur éloignement géographique, de l'étroitesse de leur marché intérieur et d'une situation socio-économique fragile qui pèse durablement sur leur capacité à investir, à recruter et à se développer dans les mêmes conditions que les entreprises de l'Hexagone.

Pour le Medef Réunion, l'entreprise n'est pas le problème : elle fait partie de la solution pour faire reculer durablement le chômage et la pauvreté à La Réunion. Soutenir sa compétitivité, ce n'est donc pas soutenir une charge pour les finances publiques, mais investir dans le premier levier de création d'emplois et de richesse du territoire.

- Un travail collectif à saluer et à poursuivre -

Le Medef Réunion souligne l'importance du travail engagé en commun au sein de la plateforme Socle et de la Fedom. Cette convergence des organisations patronales réunionnaises illustre la force d'une parole économique unie face à l'État.

- Une mobilisation pleine et entière pour la suite -

Au nom du MEDEF Réunion, Katy Hoarau annonce que l'organisation sera pleinement mobilisée pour contribuer aux travaux à venir, avec des propositions concrètes au service de l'emploi, de la compétitivité et du développement des entreprises réunionnaises.

`Le MEDEF Réunion réaffirme que la préservation de ces dispositifs pour 2027 était une étape indispensable, mais qu'elle doit désormais s'inscrire dans une démarche de co-construction durable, associant pleinement les acteurs économiques du territoire à la définition d'un cap de long terme pour les Outre-mer.