Logement et emploi : les priorités des familles réunionnaises défendues à Paris par Éricka Bareigts

La maire de Saint-Denis Éricka Bareigts, également Première fédérale du Parti Socialiste à La Réunion et vice-présidente de l’Association des Maires de France, a effectué une série de rencontres à Paris auprès des conseillers Outre-mer à l’Élysée et à Matignon. Deux priorités ont particulièrement été abordées : la Ligne Budgétaire Unique (LBU) et les Parcours Emploi Compétences (PEC). (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour la Ligne Budgétaire Unique, l’urgence est de sanctuariser les crédits pour le logement des Réunionnaises et Réunionnais.

Le logement est une urgence sociale à La Réunion, avec près de 52.000 demandes actives de logement social. La LBU en est l'instrument budgétaire central et sa préservation conditionne directement la capacité des bailleurs sociaux à construire, rénover et loger dignement nos concitoyens les plus fragiles, y compris ceux qui, faute de solution, se retrouvent à dormir dans leur véhicule.

Éricka Bareigts a ainsi obtenu l'assurance que les crédits pour 2026 seraient sanctuarisés et que les financements pour 2027-2028 seraient disponibles dès cette année. Il ne saurait être question de voir la LBU absorbée par de nouvelles coupes

budgétaires.

Pour autant, des efforts nous sont demandés : consommer les crédits disponibles sans attendre la fin d'année, mobiliser les outils de défiscalisation, et inciter les bailleurs sociaux à lancer leurs opérations sans systématiquement attendre les aides à la pierre

de l'État.

- Contrats Parcours Emploi Compétences : des renouvellements attendus dès la mi-août -

En matière de Parcours Emploi Compétences, l’essentiel est de défendre et préserver l'éducation et le monde associatif. Les Parcours Emploi Compétences représentent en effet bien plus que des contrats aidés : ce sont des leviers indispensables pour des milliers de familles réunionnaises, notamment dans les secteurs de l'éducation et du monde associatif, deux piliers de notre cohésion sociale.

Dans un contexte budgétaire national contraint, Éricka Bareigts a porté avec détermination l'exigence d'un compromis équilibré : maintenir un niveau d'engagements suffisant, en particulier pour accompagner l'éducation des enfants et soutenir le tissu

associatif réunionnais. Ces deux besoins, souvent intimement liés, ne peuvent être sacrifiés à des impératifs comptables.

Alors que les renouvellements de contrats sont attendus dès la mi-août, Éricka Bareigts a demandé une évaluation précise des besoins réels, afin de garantir que les dispositifs maintenus répondent aux situations les plus légitimes.

"Ces rencontres ont confirmé une chose : les familles réunionnaises ne peuvent attendre. Emploi, éducation, logement — ce sont des droits fondamentaux, pas des variables d'ajustement budgétaire. Je continuerai à porter ces combats avec la même exigence, à Paris comme à Saint-Denis".