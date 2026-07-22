Logement et LBU : la mobilisation doit se poursuivre

La Région Réunion a pris connaissance de l’engagement de la ministre des Outre-mer, tel que relayé par la presse, à œuvrer en faveur du déblocage d’"une seconde vague" pour les crédits de la LBU consacrés au financement du logement dans les outre-mer. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Si l’annonce d’un abondement de 50 M€ devait être confirmée, elle constituerait une avancée positive et démontrerait qu'une mobilisation déterminée, argumentée et unitaire peut faire évoluer les décisions de l'État.

Toutefois, force est de constater qu’à ce stade rien n’est encore acquis. Le montant de la LBU pour 2026 est, pour l’instant, de 27 M€, alors qu’il était en 2024 de 85,65 M€ et de 78,5 M€ en 2025. Dans la situation de crise actuelle, aucune baisse ne peut être admise sans conséquences préjudiciables sur la programmation des opérations de logement et sur l’activité du BTP.

La mobilisation lancée lors de la manifestation du 20 mai 2026, qui s’est traduite par un courrier adressé au Premier ministre et qui s’est prolongée par la motion signée par l’ensemble des acteurs professionnels et institutionnels, réunis le 18 juin 2026 à la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, doit donc se poursuivre.