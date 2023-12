Loi immigration : crise politique, crise de régime

Le naufrage de la macronie est complet, son déshonneur total. En faisant voter une loi d'extrême-droite grâce aux voix de l'extrême-droite, le gouvernement n'a pas seulement fracturé sa majorité et crée une crise politique inédite, il a aussi considérablement accéléré la crise de régime en démontrant, par l'absurde, que les institutions de la 5ème République ne sont plus adaptées à la réalité politique du pays.

Mettre en cause le droit du sol, instaurer la déchéance de nationalité, s’attaquer aux familles, instaurer une préférence nationale pour les aides sociales, conditionner les études des étrangers dans notre pays : ce sont toutes des mesures de Jean-Marie Le Pen. Pour sa fille, il s’agit d’« une victoire idéologique puisque est inscrite maintenant dans cette loi la priorité nationale ». La honte.

Emmanuel Macron a été élu par défaut justement pour faire barrage à ces idées et aujourd'hui c'est lui qui les applique. Les autoproclamés "boucliers" se sont transformés en marchepieds de l'extrême-droite. La honte.

Une fois de plus, après le traité européen, après le mandat de François Hollande, la 5ème République permet de faire l'inverse de ce pour quoi les gens ont voté, en toute impunité.

Après le passage en force sur les retraites (contre la majorité de la population et le Parlement), après l'utilisation intensive des 49.3 sur le budget (23ème hier encore...), après la trahison du front républicain en s'alliant à la droite et l'extrême-droite pour faire passer cette loi raciste et xénophobe ; la crise de régime est telle qu'il n'y a qu'une solution pour sortir de l'impasse : le retrait de ces 2 textes scélérats et illégitimes ainsi que le retour aux urnes. Le Président menace en permanence ses propres troupes et ses faux opposants de dissoudre l'Assemblée nationale sans jamais le faire.

Nous y sommes prêts. C'est au peuple de trancher, certainement pas aux appareils politiques prêts à toutes les compromissions dans les alcoves d'obscures commissions mixtes paritaires. Le moment venu ça sera au peuple de prendre en main son destin et d'écrire sa Constitution. Il n'y a plus rien à attendre d'une classe politique aux abois et d'une République à bout de souffle.

Perceval Gaillard

Jean-Hugues Ratenon