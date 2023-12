Loi Immigration : le déshonneur

Hier, le Parlement français a adopté pour la première fois sous la Ve République une loi inspirée du programme historique de l’extrême-droite (photo : sly/www.imazpress.com)

En effet, la majorité présidentielle, aux abois, s’est compromise à une droite courant de plus en plus à l’extrême, qui n’a plus rien de sociale, d’humaniste. Loin de Jacques Chirac ou du Général de Gaulle, elle reprend les propositions obscurantistes et haineuses défendues depuis des décennies par Jean-Marie puis Marine Le Pen. Aux antipodes de la promesse faite en 2017 et 2022 de faire barrage à l'extrême droite, la Macronie vient de la légitimer en devenant son porte-voix.

Alors même que nous commémorons aujourd’hui à La Réunion l’abolition de l’esclavage, cette cérémonie d’hommage à nos ancêtres et de célébration de la liberté et d’humanité, la France hexagonale affiche depuis tôt ce matin des relans de xénophobie. Des messages qui transcendent notre territoire et qui s’illustrent de manière obscure aux oreilles et aux yeux du monde.

Devons-nous rappeler que l’idéologie de l’extrême-droite a toujours, à chaque fois qu’elle a touché au pouvoir, fait reculer l’humanité dont les droits humains?

Devons-nous rappeler que l’idéologie de l’extrême-droite a toujours, à chaque fois qu’elle a touché au pouvoir, participer aux terribles horreurs de l’histoire de l’humanité?

Parce qu'aujourd'hui, précisément, je participe à faire vibrer et partager les notions de liberté et d’humanité dans le cadre des festivités du 20 Désanm à La Réunion, petit bout de France qui doit son peuplement aux vagues de déplacement des populations européenne, africaine, chinoise, indienne, malgache, comorienne et mahoraise. Un métissage et un vivre-ensemble uniques au monde.

Parce que ce texte est contraire aux valeurs humanistes et républicaines de Liberté, d’Égalité et de Fraternité que je porte, j’ai voté contre cette loi.