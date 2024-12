Mayotte : nous exigeons respect et justice

Le Collectif Résistance Réunion Mayotte en Action exprime son indignation face aux propos récents tenus par le président de la République, qui, en s’adressant aux Mahorais, dans une situation inédite de la plus grave crise naturelle qui touche la France, a tenu des déclarations irrespectueuses et inacceptables. Ces paroles, perçues comme une remise en cause de la légitimité des Mahorais au sein de la République française, témoignent d’une méconnaissance des enjeux réels auxquels notre territoire fait face (Photo : AFP)

Mayotte, française depuis 1841, a fait le choix souverain de demeurer dans la République pour des raisons de sécurité, de stabilité et d'avenir pour ses descendants. Ce choix historique ne relève ni d’un privilège ni d’un hasard, mais d’une volonté claire et livre de s’inscrire dans un projet républicain garantissant l'égalité, la solidarité et la sécurité.

Nos aînés ont combattu avec ardeur à plusieurs reprises pour être maintenue au sein de la République Française, elles se sont battus au péril de leur vie,, participant activement à la défense des valeurs républicaines de liberté et d’égalité. Aujourd’hui, nous refusons que leur mémoire et notre engagement soient bafoués par des discours condescendants et éloignés des réalités que vivent les Mahorais au quotidien.

Mayotte est confrontée à des défis sans précédent :

- Une immigration incontrôlée qui dépasse les capacités d'accueil et met à mal nos infrastructures sociales.

- Une insécurité galopante, marquée par des violences quotidiennes insupportables.

- Un sous-investissement chronique de l’État, amplifiant les inégalités avec les autres départements français.

Cette situation résulte directement d’un manque de volonté politique pour apporter des solutions durables et efficaces. Le laisser-faire face à l’immigration massive et la passivité de l’État dans la gestion des relations avec les Comores sont les principales causes de cette dégradation.

Nos revendications :

1. Respect pour le peuple Mahorais : Nous demandons des excuses publiques pour des propos qui offensent notre dignité.

2. Un plan de rattrapage immédiat : L’État doit investir massivement dans la sécurité, les infrastructures, la santé et l’éducation pour garantir des conditions de vie dignes aux Mahorais.

3. Une politique migratoire ferme et juste : Les Comores doivent assumer leurs responsabilités. Nous exigeons que la France négocie un accord ferme pour le retour de leurs ressortissants en situation irrégulière, tout en les accompagnant avec des aides adaptées sur leur territoire.

4. La souveraineté totale de la France à Mayotte : Les décisions concernant notre île doivent être prises en fonction des intérêts des Mahorais, sans interférence de la part d’un État tiers.

Nous appelons le gouvernement à cesser de sacrifier Mayotte pour des considérations géopolitiques et à reconnaître la nécessité urgente d’une égalité réelle entre tous les citoyens français Nous, Mahorais, sommes français à part entière et refusons d’être traités comme des citoyens de seconde zone.

Le Collectif Résistance Réunion Mayotte en Action reste mobilisé et appelle l’ensemble des citoyens et des élus à se rassembler pour défendre les intérêts de Mayotte.