Mise au point de l’Association des maires de La Réunion sur la fiscalité des carburants

Suite aux informations publiées ce jour (dans la presse - ndlr) concernant une éventuelle renonciation des communes aux recettes d’octroi de mer sur les carburants, je tiens, en ma qualité de Président de l’AMDR, à apporter les rectifications suivantes (Photo www.imazpress.com)

Les propos relayés ne constituent en aucun cas une décision actée.

Il s'agit d'une piste de réflexion et de travail que j’ai souhaité mettre sur la table. Un tel sujet nécessite une concertation approfondie avec l’ensemble des maires de l’île, car il touche directement à l'équilibre des budgets communaux et aux services publics rendus aux administrés.

Il est primordial de rappeler que, sur le plan juridique et institutionnel, la fixation des taux de l’octroi de mer relève de la compétence exclusive du Conseil Régional. Si les maires peuvent émettre des vœux ou proposer des pistes de solidarité, la décision finale de modifier la structure de cette taxe appartient à la collectivité régionale.

L’AMDR est pleinement consciente de l’impact social de la hausse des prix des carburants prévue pour ce 1er avril. Toutefois, nous refusons toute précipitation qui pourrait fragiliser les finances locales sans une stratégie globale partagée entre l'État, la Région et les Communes.

Le dialogue se poursuit, mais il doit rester rigoureux et respectueux des compétences de chaque institution.

Serge Hoarau

Président de l'association des maires