Mon soutien aux candidats du second tour des municipales

Je tiens à exprimer un soutien clair aux candidats engagés dans le second tour des élections municipales. Je souhaite notamment apporter mon appui à Cyrille Melchior dans la commune de Saint-Paul, à David Lorion à Saint-Pierre, à Patrice Thien Ah Koon au Tampon, à Richard Nirlo à Sainte-Marie, à Laurent et Jean-Marie Virapoullé à Saint-André, à Daniel Pausé à Trois-Bassins, ainsi qu’à Thierry Robert dans la commune de Saint-Leu. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

À l’heure où nos territoires doivent faire face à des défis majeurs — pression sociale, exigence de développement économique, aménagement équilibré, transition écologique et amélioration du cadre de vie — le choix des équipes municipales est déterminant. Il ne s’agit pas d’un simple renouvellement électoral, mais d’un véritable choix d’orientation pour l’avenir de nos communes.

Les candidats que je soutiens font le choix de la responsabilité, de la clarté et de l’action. Ils connaissent les réalités du terrain, refusent les promesses irréalistes et s’inscrivent dans une démarche de travail, de proximité et d’efficacité. Leur engagement repose sur des projets concrets, crédibles et adaptés aux attentes des Réunionnaises et des Réunionnais.

Face aux incertitudes, nous avons besoin d’élus capables de rassembler, de décider et d’agir avec constance. Leur élection ou leur réélection sera un gage de stabilité, mais aussi d’ambition pour nos territoires : soutenir l’emploi, renforcer la cohésion sociale, accompagner nos jeunes et préparer l’avenir avec lucidité.

J’appelle les électrices et les électeurs à se mobiliser massivement lors de ce second tour. Par leur vote, ils ont le pouvoir de choisir des équipes solides, engagées et déterminées à défendre l’intérêt général avec sérieux et conviction.

Fait à Paris, le 19 mars 2026

Stéphane Fouassin