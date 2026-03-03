Municipales 2026 : au Tampon, une campagne culturelle en plein air

En l’absence de cinéma sur la commune, l’équipe d’Antoine Fontaine lance une série débats grâce à un cinéma en plein air dans les quartiers, du 4 au 12 mars 2026. Une initiative culturelle et citoyenne innovante dans le cadre de la campagne officielle.

Plutôt que des réunions publiques classiques, cette démarche propose une autre forme de rencontre : amener la culture au plus près des habitants, sans qu’ils aient à se déplacer.

Deux courts métrages réunionnais consacrés à la jeunesse seront projetés :

- Adieu les copains

- La course de Phaëton

Chaque projection sera suivie d’un débat ouvert au public.

Culture populaire, audiovisuel et création numérique

Cette initiative ne se limite pas au cinéma.

Elle s’inscrit dans une vision plus large du développement culturel au Tampon :

- Cinéma et audiovisuel

- Musique et théâtre

- Sport et expression artistique

- Création numérique et culture digitale 3.0

L’objectif est clair : faire de la commune un espace où la culture circule, s’exprime et se partage, y compris à travers les outils numériques et les nouvelles formes de création.

À ce jour, aucune des 126 listes engagées dans les municipales à La Réunion ne propose un format associant projection, débat et valorisation de la culture digitale dans les quartiers.

- Faire vivre les équipements existants -

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de dynamiser les équipements culturels du territoire : le théâtre Luc Donat, la médiathèque, les salles de quartier.

L’enjeu : relier les générations, soutenir l’activité locale, valoriser les talents réunionnais et améliorer la qualité de vie et le quotidien des habitants, des entreprises, des associations et du personnel communal.

"La culture permet de comprendre l’époque dans laquelle nous vivons. Le cinéma, l’audiovisuel et le numérique sont aujourd’hui des outils puissants de dialogue et d’émancipation. Nous pouvons les mettre au service du rassemblement", Antoine Fontaine

Dates et lieux :

4 mars 2026 — Bras de Pontho

6 mars 2026 — Centre-ville du Tampon

10 mars 2026 — Bérive

12 mars 2026 — 23ᵉ km

Événements gratuits et ouverts à tous.

La clé, c’est vous.