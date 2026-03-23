Municipales 2026 : La Réunion confirme son choix du vivre-ensemble et fait barrage aux divisions

À La Réunion, ce scrutin municipal 2026 marque un tournant historique. Dès le premier tour, 14 communes ont élu leur maire, témoignant d’une mobilisation forte et d’une volonté claire des Réunionnaises et des Réunionnais de choisir leur avenir. Ce dimanche 22 Mars, 10 autres communes ont livré leur verdict, scellant ainsi un moment démocratique majeur pour notre territoire.

Nous tenons avant tout à saluer la participation citoyenne des Réunionnaises et des Réunionnais qui se sont déplacés massivement les dimanches 15 et 22 mars pour faire entendre leur voix. Dans un contexte national souvent marqué par la défiance, cette mobilisation est un signal fort : la démocratie locale reste vivante, engagée et profondément ancrée dans notre île.

Ces résultats traduisent une dynamique politique qu’il convient d’analyser avec lucidité, marquée par l’ancrage des forces progressistes et par la place grandissante des femmes aux responsabilités dans de nombreuses communes. Je tiens à saluer cette évolution majeure, qui renforce la représentativité et la vitalité de notre démocratie locale. Fidèles à leur histoire et à leur engagement, ces élus portent une vision de solidarité, de justice sociale et de développement équilibré pour La Réunion.

Mais au-delà des résultats, un enjeu fondamental se dessine. Partout en France, la progression de l’extrême droite, incarnée par le Rassemblement National (ancien Front National), constitue une menace pour les valeurs républicaines. Disons-le clairement : cette idéologie ne rassemble pas, et elle ne correspond en rien à la réalité réunionnaise.

La Réunion est une terre singulière, façonnée par son histoire, son métissage, son vivre-ensemble. Notre identité repose sur la richesse de nos cultures, de nos croyances et de nos traditions. En cette période marquée par le Nouvel An chinois, les fêtes tamoules, l’Eid Mubarak et bientôt Pâques, notre île démontre chaque jour que la diversité est une force, et non une faiblesse.

C’est précisément ce modèle unique que certaines forces politiques ignorent, voire menacent. Les alliances contre-nature, conclues au mépris des valeurs défendues devant les électeurs, ne peuvent être acceptées. Ceux qui prétendent défendre les intérêts des Réunionnaises et des Réunionnais ne sauraient s’associer avec des courants qui n’ont jamais compris, ni défendu, nos réalités.

L’extrême droite ne représente pas La Réunion. Elle ne reflète ni notre histoire, ni notre identité, ni notre avenir.

Les urnes l’ont démontré : les alliances avec le Front National ont échoué, car elles sont incompatibles avec ce que nous sommes : une société diverse, métissée et profondément attachée au vivre-ensemble.

À l’heure où se clôt ce cycle électoral, nous appelons l’ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais à rester fidèles à leurs convictions et à défendre sans relâche notre modèle fondé sur le respect, la solidarité et l’unité.

Car rappelons-le : les droits dont nous bénéficions aujourd’hui sont le fruit de combats politiques menés avec détermination, notamment par des gouvernements de gauche, comme celui de François Mitterrand, et par des figures réunionnaises engagées telles que Raymond Vergès et Léon Lépervanche, qui ont su porter la voix de notre territoire au plus haut niveau.

Dans la continuité des orientations nationales des forces progressistes, nous affirmons que ces élections municipales doiven être le point de départ d’un nouvel élan : celui d’une République plus proche, plus juste, plus écologique et profondément attachée à ses territoires. À La Réunion, cela signifie agir concrètement pour l’égalité réelle, le développement durable, la jeunesse et la dignité de chacune et chacun.

Plus que jamais, nous devons faire bloc pour préserver ce que nous sommes, et construire ensemble ce que nous voulons devenir.

La Réunion mérite mieux que la division. Elle mérite l’unité, la justice et l’espoir.

Monique Orphé

Ancienne députée

Conseillère départementale