Municipales 2026, le bon résultat de La Plateforme Réunionnaise

Les résultats du 1er tour des élections municipales de 2026 à La Réunion sont très encourageants pour les élus de La Plateforme Réunionnaise. Depuis les sénatoriales de 2023 avec l'élection d’Audrey Bélim, la belle dynamique continue. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

En effet, dans un contexte de défiance globale envers les élus, 3 maires sortants de la Plateforme Réunionnaise de trois points cardinaux sont réélus dès le 1er tour.

Nous saluons ainsi le bon score des 3 maires de la Plateforme avec l'élection d’Olivier Hoarau au Port avec 80,46%, Patrice Selly à Saint-Benoît avec 65,20% et Éricka Bareigts à Saint-Denis avec 62,19%.

Nous remercions chaleureusement les électrices et électeurs qui nous ont fait grandement confiance.

Cette réunion des maires de La Plateforme Réunionnaise sort renforcée. Nous saluons également le bon score de Jacques Técher, le maire sortant de Cilaos, à qui nous apportons notre plein soutien.

Le combat pour plus de justice, d'écologie et de solidarité continue, notamment avec les citoyens dans l'esprit des conférences péi que nous avions organisées ensemble. Nous continuerons de donner toute sa place à la co-construction avec les citoyennes et citoyens, dans le respect des identités politiques de chacune et chacun.

Olivier Hoarau, Patrice Selly et Éricka Bareigts