Municipales à Saint-Leu : Karine Nabénésa félicite le nouveau maire et poursuit son engagement pour la commune

Je prends acte des résultats du scrutin de ce dimanche et adresse mes félicitations au nouveau maire de Saint-Leu (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce vote confirme les attentes fortes exprimées par les Saint-Leusiens tout au long de cette campagne : une volonté de changement et de renouveau dans la gestion de notre commune. Ces attentes ne peuvent rester sans réponse.

Je forme le vœu que cette nouvelle mandature soit à la hauteur de ces exigences et qu’elle s’inscrive dans un esprit d’apaisement, de respect et d’engagement sincère au service de l’intérêt général.

Dans ce contexte électoral inédit pour Saint-Leu, nous resterons pleinement mobilisés sur le terrain, aux côtés de la population et des agents communaux, avec la volonté constante de contribuer positivement à la vie de notre territoire.

À toutes celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance, je veux adresser ma profonde reconnaissance. Ce soutien constitue une force et une responsabilité. Nous continuerons à structurer notre projet, à défendre nos valeurs et à préparer l’avenir, avec détermination et constance.