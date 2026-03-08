Municipales au Tampon : l’écologie mérite de la clarté et du courage

À l’occasion des élections municipales au Tampon, le collectif Zéro Déchet La Réunion a interrogé tous les candidats afin de connaître leurs engagements concrets en matière de réduction des déchets et de protection de la santé publique.

Leur analyse objective et indépendante met en évidence une réalité simple : la liste L'Alliance des Tamponnais conduite par Nathalie Bassire est la seule à présenter des engagements cohérents et complets pour avancer vers une commune réellement engagée dans la réduction des déchets.

Les propositions portées par Nathalie Bassire couvrent l’ensemble des enjeux :

• réduction du plastique et des emballages jetables grâce à la commande publique,

• valorisation des biodéchets par le compostage,

• lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements publics,

• développement des filières de réemploi, de réparation et de recyclage,

• promotion de solutions durables dans les services publics.

Surtout, Nathalie Bassire assume une position claire sur un sujet majeur pour notre territoire : le projet d’incinérateur. Elle s’est toujours opposée à cette solution (tout comme à l'enfouissement), privilégiant une politique de réduction des déchets à la source et de valorisation locale.

Cette position n’est pas nouvelle. Lors de l’examen de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) à la Région Réunion, Nathalie Bassire avait voté contre l’intégration de l’incinérateur, tout comme moi-même lorsque nous siégions ensemble au Conseil régional.

À l’inverse, la majorité régionale de gauche aujourd’hui conduite par Madame Huguette Bello avait voté la PPE initiale intégrant ce projet.

Dans ce contexte, il est difficile de ne pas relever certaines contradictions.

Le maire sortant Patrice Thien-Ah-Koon n’a tout simplement pas souhaité répondre aux sollicitations du collectif Zéro Déchet La Réunion, malgré plusieurs relances. Ce silence interroge sur l’importance accordée à un enjeu pourtant majeur pour l’environnement et la santé des habitants.

De son côté, la liste LFI menée par Alexis Chaussalet reste silencieuse sur la question centrale de l’incinérateur et de ses impacts sanitaires et environnementaux. Une position sournoise qui peut s’expliquer par le soutien affiché de la présidente de Région, dont la majorité régionale porte ce projet écocide.

Face à ces ambiguïtés ou à ces absences de position, la candidature de Nathalie Bassire apparaît aujourd’hui comme la seule à porter une vision claire, cohérente et courageuse pour faire du Tampon une commune engagée dans la réduction des déchets et la protection de la santé publique.

L’écologie mérite mieux que des silences politiques.

Elle exige des engagements clairs et des actes.

Jean-Alain Cadet, Écologiste, Ancien conseiller regional et Colistier sur la liste conduite par Nathalie Bassire aux Municipales 2026 sur Le Tampon