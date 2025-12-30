Municipales : bilan, unité et perspectives

En 2019, la section du Parti Communiste Réunionnais de Saint-Denis a fait le choix de l’unité en s’engageant au sein de la majorité municipale conduite par Ericka Bareigts. Ce choix, débattu et parfois contesté, répondait à une exigence politique constante du PCR : placer l’intérêt de la population au-dessus des considérations partisanes. Six années plus tard, ce choix s’est confirmé par des avancées concrètes au service des Dionysiennes et des Dionysiens (Photo d'illustration www.ipreunion.com)

Les élu·es communistes ont pleinement pris leur part à l’action municipale, en contribuant à des politiques publiques tournées vers la justice sociale, la solidarité et l’égalité : extension de la gratuité des transports, développement des repas solidaires, mise en place du prêt social et solidaire pour soutenir l’initiative économique locale, accompagnement des dossiers sociaux, appui constant aux écoles élémentaires et présence régulière auprès de la population à travers les permanences en mairie.

Au cours de cette mandature, l’élue communiste Julie Pontalba, a siégé dans la totalité des commissions municipales ainsi qu’au sein des commissions « Environnement et développement durable » de la Cinor. Son engagement reconnu en faveur de l’égalité et de l’amélioration des conditions faites aux femmes a conduit à sa désignation comme élue référente « égalité femmes-hommes » à la CINOR.

Pour le Parti Communiste Réunionnais, l’unité n’a de sens que si elle permet d’agir efficacement face aux urgences sociales, économiques et environnementales que connaît notre territoire. Dans cet esprit de responsabilité et de loyauté, la section PCR de Saint-Denis affirme sa volonté de poursuivre le travail engagé au sein de la majorité municipale sortante et renouvelle sa confiance à Ericka Bareigts, afin de continuer à apporter des réponses utiles, justes et solidaires pour la population dionysienne.

La section PCR de Saint-Denis invite les dionysiennes et dionysiens à participer massivement au grand meeting du 31 janvier 2026 au Petit Stade de l’Est, pour un temps fort de mobilisation et de perspectives pour les années à venir.

À l’occasion de ce communiqué et à l’aube de l’année 2026, les membres de la section PCR de Saint-Denis adressent à l’ensemble de la population leurs vœux de paix, de solidarité et d’engagement militant.