Municipales : le candidat remercie les électeurs de Sainte-Suzanne

Vous avez été près de 420 électeurs à nous accorder votre voix. Je tiens tout simplement à vous dire merci. Merci pour votre courage, votre confiance et votre envie de voir les choses bouger.

Mes remerciements pour l'aide que vous m’avez apportée tout au long de la campagne municipale. Qu'il s'agisse de l’accompagnement de ma famille, du travail de mes colistiers, de la mobilisation sur le terrain des militants, cette aide m'a été infiniment précieuse. Une pensée pour Johny qui a été un militant fort dans ce combat.

Mon équipe et moi-même avons proposé à nos concitoyens un projet politique cohérent. Ce projet est aujourd'hui ce qui manque le plus à notre commune, touchée par une grave crise de la citoyenneté. Notre résultat n'est pas déshonorant compte tenu de la disproportion des moyens, même s'il n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Il n'y a rien à regretter.

J'entends contribuer au mouvement des idées, je veux aussi encourager la jeune génération à mener le combat politique pour Sainte Suzanne. Il y a, à mes yeux, un espace pour un mouvement, s'inscrivant dans le champ des réalités électorales, mais fermement engagé contre les arrangements appliqués à Sainte Suzanne. PACTE sera présent dans les jours, mois et années à venir.

Pour ce deuxième tour, je ne donne pas de consigne de vote. Je considère que chaque citoyen est libre et responsable de sa voix.