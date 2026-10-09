Niche du groupe Rassemblement national à l'Assemblée : fiasco et incompétence

Le bilan de la niche du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale ayant eu lieu jeudi 8 octobre est sans appel. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

4 propositions de résolution vides, sans financement, sans aucun impact toutes rejettées. Parmi celles-ci une résolution hypocrite sur l'accès à l'eau potable dans les Outre-mer qui utilisait notre souffrance pour faire de la communication sur notre dos.

Comme le reste la manœuvre a complètement échoué. Au bal des hypocrites nous ne dansons pas.

Une proposition de loi qui n'a même pas pu aboutir du fait de l'obstruction de son propre rapporteur RN. Du jamais vu dans l'histoire de l'Assemblée nationale. L'incompétence de ce parti est abyssale.

Un fiasco tel que Marine Le Pen a déserté les bancs de l'Assemblée dès la fin de la matinée. Une présidente de groupe, candidate à la plus haute fonction, qui n'assume même pas la débandade de ses troupes. Incapables de gérer une niche parlementaire, ces gens ne peuvent pas gérer un pays.

Heureusement face à l'incompétence du RN et à l'implosion du bloc central, il existe une alternative sérieuse et compétente avec un programme chiffré et capable de faire voter des textes comme nous l'avons fait lors de notre dernière niche.

Perceval Gaillard

Député LFI-NFP de La Réunion