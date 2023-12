Noël : "Nos pensées vont à toute l’humanité brisée et particulièrement aux enfants de Gaza"

En ce jour de Noël, alors que partout dans le monde, nombreux sont ceux qui s’apprêtent à fêter Noël dans la joie et la sécurité, nos pensées vont à toute l’humanité brisée et particulièrement aux enfants de Gaza qui meurent sous les bombardements, qui sont blessés, qui sont sur le chemin de l’exil, affamés et désespérés.

Nous réaffirmons notre engagement pour la fin de l'occupation israélienne et pour une solution juste au conflit qui dure depuis 1948.

L’UFR renouvelle sa demande d’arrêt des combats à Gaza. La tragédie humaine qui se déroule en Palestine doit prendre fin.