Noël, une invitation à bâtir la paix

Aujourd’hui, à Gaza, des milliers de demeures sont en ruines ; 1, 9 millions de personnes, soit 85% de la population, selon l’ONU, ont fui leur foyer. "Mais où aller ? Il n’y a aucun endroit, aucune école, aucune mosquée, aucune clinique, aucun hôpital, tout est détruit", raconte à l’AFP une Palestinienne (La Croix, 20/12/2023). En effet, il n’y a aucun endroit sûr à Gaza. "Les opérations terrestres de l’armée israélienne et les bombardements continus frappent des civils, des hôpitaux, des camps de réfugiés, des mosquées, des églises et des installations des Nations Unis, dont des abris. Personne n’est en sécurité", déclare le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, il y quelques jours. Et depuis, l’armée israélienne poursuit ses opérations dans la bande de Gaza, après avoir ordonné mercredi 20 décembre l’évacuation de la ville de Khan Younès.

"Le nombre d’enfants et de femmes tués à Gaza en l’espace de 40 jours de guerres dépasse le nombre de civils tués pendant la guerre en Ukraine", déclare Philippe Lazzarini de l’UNRWA (AFP, 21/12/2023). "Gaza est en train de devenir un cimetière pour enfants, avec des centaines de filles et de garçons tués ou blessés chaque jour", souligne avec indignation Antonio Guterres, tout en précisant que "Le cauchemar que connaît Gaza est bien plus qu’une crise humanitaire ; c’est une crise pour toute l’humanité" (07/11/2023).

Ainsi, dans les profondeurs de la nuit de Noël, nous voyons la vie et la mort, la joie et la détresse. Nous entendons le message des anges : Joie pour tout le peuple ! Mais à Gaza, les humains, brisés, pleurent et sont incapables de se réjouir, tout comme les familles israéliennes qui ont perdu un de leurs proches lors de l’attaque sanglante du Hamas du 7 octobre 2023.



En ce mois de décembre à Gaza, dans toute la Palestine, en Israël et dans le monde entier, la bonne nouvelle des anges, au milieu des ruines, des douleurs et de la mort qui sévit toujours, c’est la Paix sur la terre. Mystère de l’humanité qui tue et mystère de Dieu venu réconcilier cette humanité avec lui. C’est le profond mystère de Noël.

En cette triste année de guerre, nos vœux de Noël sont pour la paix et la justice. "Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu !" (Mt 5, 9). Cette paix de Noël doit prendre corps aujourd’hui dans nos vies. C’est ça qu’on fête.

Noël inaugure un nouvel art de vivre ensemble.

C’est celui de l’amour et de la paix.

Mais, ça ne fera pas sans nous.



Joyeux Noël à toutes et à tous



Reynolds Michel