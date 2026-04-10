Non à la banalisation du travail le 1er mai

Le projet porté par Gabriel Attal visant à banaliser le travail le 1er mai constitue une remise en cause grave d’un acquis social fondamental. Pour le Parti socialiste de La Réunion, le 1er mai n’est pas un jour comme les autres. Il est le symbole des luttes ouvrières et demeure, à ce jour, le seul jour férié obligatoirement chômé et payé, fruit de plus d’un siècle de mobilisations sociales. (Photo Stephan Laï-Yu /www.imazpress.com)

Remettre en cause ce principe, c’est fragiliser le droit au repos collectif et porter atteinte à la dignité du travail. Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large d’affaiblissement continu des droits des travailleurs, que nous contestons avec la plus grande fermeté.

Face à cette remise en cause inacceptable, le Parti socialiste de la Réunion appelle à une mobilisation large et déterminée. Nous invitons les citoyennes et les citoyens à signer massivement la pétition en ligne pour la défense du 1er mai.

À La Réunion comme partout en France, nous affirmons avec force : le 1er mai doit rester un jour de repos, de lutte et de dignité pour toutes et tous.

Ericka Bareigts, La fédération réunionnaise du Parti Socialiste