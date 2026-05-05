A l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits dans le monde du travail, l'Intersyndicale a défilé dans les rues du Port, accompagnée, comme souvent, par des collectifs et militant.e.s autonomes, rassemblant environ 2000 personnes. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Au terme d'un défilé pacifique et revendicateur, et alors que les syndicats prenaient la parole et que le souvenir d'Ivan Hoareau, ancien secrétaire de la CGTR, était commémoré, des membres de la Police Nationale, ont appréhendé avec virulence des manifestant.e.s du collectif Réunion Palestine, de jeunes antifascistes et des groupes de lycéen.ne.s. Fouilles appuyées, palpations et relevés de pièces d'identité ont été effectuées sans motif clairement assumé.

L’union syndicale Solidaires, la FSU, FO, l’Union étudiante, SAIPER, la FGR-FP et Attac condamnent fermement cette opération ciblée et injustifiée. La lutte contre le fascisme, la solidarité avec les peuples victimes de guerres impérialistes, dont le peuple palestinien, font partie de notre ADN militant, et du sens du 1er mai. Nous apportons tout notre soutien à la jeunesse qui mène ces combats à nos côtés.

NON aux pressions de l’État policier ! OUI à la liberté de manifester dans la paix et pour la paix !



