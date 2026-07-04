Nos enfants méritent mieux

Ce samedi 4 juillet, à 10 heures, le marché forain de Saint-Pierre est devenu le théâtre d'une mobilisation citoyenne en faveur de la protection de l'enfance. Parents, citoyens engagés et membres du collectif Peau d'Âme se sont réunis pour interpeller les pouvoirs publics sur une réalité devenue insupportable : trop d'enfants victimes de violences voient encore leur parole se perdre dans des procédures qui se terminent par un classement sans suite. (Photo photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Au fil de la matinée, des centaines de flyers rappelant les numéros d'urgence et les dispositifs d'accompagnement ont été distribués afin de sensibiliser le grand public à l'importance de signaler les situations de danger et d'accompagner les victimes.

Au-delà des chiffres, ce sont des voix qui se sont élevées.

Plusieurs personnes ont livré des témoignages poignants, évoquant leur propre histoire ou celle de leur enfant. Elles ont raconté la douleur de n'avoir pas été entendues, l'attente interminable, le sentiment d'impuissance lorsque les procédures judiciaires n'aboutissent pas.

Cette mobilisation entend dénoncer une réalité préoccupante : une justice qui souffre d'un manque criant de moyens humains et matériels, conduisant à des délais excessifs et, trop souvent, à des classements sans suite qui laissent les victimes et leurs familles dans une profonde incompréhension.

- Protéger un enfant n'est pas un choix politique -

Parce qu'un enfant qui parle doit être entendu. Parce qu'une alerte ne peut rester sans réponse. Parce que chaque décision de classement laisse des familles avec le sentiment que la souffrance de leur enfant n'a pas été prise en compte, la loi intégrale doit être votée.

Moment fort de cette matinée, le groupe Hot Cotton Show Set est venu se produire bénévolement pour soutenir cette cause. Par leur engagement, les artistes ont rappelé que la protection des enfants dépasse les institutions : elle est l'affaire de toute la société.

Le collectif Peau d'Âme remercie l'ensemble des citoyens, bénévoles, familles et artistes qui ont participé à cette mobilisation.

Il poursuivra ses actions de sensibilisation afin que la protection de l'enfance demeure une priorité permanente dans le débat public et reprendra la mobilisation devant le tribunal de Saint-Pierre chaque lundi à partir du 07 septembre à 18 heures ; parce que nous refusons que les violences faites aux enfants deviennent des faits divers oubliés.Nous refusons que leur parole soit réduite au silence.

Nous demandons des moyens à la hauteur des enjeux, afin que chaque enfant puisse être protégé, entendu et accompagné.

Protéger un enfant n'est pas un choix politique. C'est un devoir de la République.