Note à l'attention des éleveurs de La Réunion

Ces derniers temps, certaines informations diffusées dans la presse et sur les réseaux sociaux sèment un climat de doute et d’incertitude quant à la continuité de vos approvisionnements en aliments (Photo d'archives : www.imazpress.com)

Depuis plus de 40 ans, nous soutenons les filières animales et le secteur agricole réunionnais avec sérieux et dévouement. Aujourd’hui comme hier, cette responsabilité demeure au cœur de chacune de nos actions.

Malgré les tensions actuelles, nos salariés restent pleinement mobilisés et responsables. Ils mettront tout en œuvre pour garantir, comme ils l’ont toujours fait, la régularité et la sécurité de vos livraisons, à court et moyen terme. Si nécessaire, ils sont prêts à travailler le week-end pour répondre à vos besoins.

J’ajoute que, quelle que soit l’issue des discussions actuelles sur le maintien ou non de TERRACOOP au sein de l’Union, des solutions adaptées à chacune de vos situations vous seront proposées : vos approvisionnements en aliments seront assurés via les coopératives CANE, SICA LAIT, CPPR ou PROVAL.

Nous prendrons contact avec vous individuellement pour vous accompagner dans cette transition et organiser les prochaines étapes. Nous sommes et resterons à votre écoute.

Nous vous remercions pour votre confiance. Elle est essentielle, et nous restons pleinement engagés à vos côtés.