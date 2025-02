Nous appelons les forces politiques à chasser toute ambiguïté existante avec le Rassemblement National

La Fédération reunionnaise du Parti Socialiste prend acte des déclarations de Johnny Payet, délégué départemental du Rassemblement National, lors de l’émission Dimanche Politique sur Réunion la 1ère radio le 2 février. Celui-là même qui avait déclaré ne pas célébrer l’abolition de l’esclavage le 20 Décembre.

Laisser entendre que son Parti d’extrême droite pourrait s’allier localement avec d’autres formations politiques dont le Parti socialiste est une tentative grossière de brouiller les repères politiques et de semer la confusion chez les électeurs.

Le Parti socialiste porte des valeurs claires : la justice sociale, l’égalité réelle, la démocratie et l’humanisme. Ces principes sont incompatibles avec l’idéologie profonde du Rassemblement National. Aucun calcul électoral ne saurait justifier un rapprochement avec un parti dont l’histoire et les idées vont à l’encontre du progrès humain.

La démocratie repose sur des clivages assumés, et le nôtre est clair : jamais nous ne pactiserons avec les valeurs de l’extrême droite : le populisme, le rejet de l’autre (racisme comme xénophobie) et le conservatisme, malgré la tentative de les gommer.

Nous appelons l’ensemble des forces politiques de l’arc républicain à chasser toute ambiguïté existante et à refuser toute compromission avec le Rassemblement National et ses représentants locaux. À La Réunion comme ailleurs, l’histoire nous enseigne que les combats pour la liberté et l’égalité ne se mènent pas aux côtés de ceux qui les ont toujours combattus.

La fédération réunionnaise du Parti Socialiste