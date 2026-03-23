Je tiens à adresser mes félicitations au maire sortant Monsieur David Lorion pour son élection à la tête de notre commune. Le verdict des urnes doit être respecté, et je lui souhaite pleine réussite dans ses fonctions, dans l’intérêt de Saint-Pierre et de ses habitants (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour notre part, fidèles à nos engagements, nous serons une opposition responsable et surtout constructive.

Nous porterons la voix de celles et ceux qui nous ont fait confiance, avec exigence mais toujours dans le respect des institutions et du débat démocratique.

Je pense également aux agents (Mairie, CIVIS, CCAS, CIAS…) qui nous ont ouvertement soutenus, dans le respect de tous les candidats en illustrant ainsi la liberté d’opinion et la liberté de conscience : deux libertés fondamentales garantes de la démocratie. J’appelle de mes vœux que cette nouvelle majorité respecte tous ces agents de la fonction publique territoriale !

Car au-delà des différences, une seule chose nous rassemble :

L’amour de notre ville et la volonté de servir Saint-Pierre et sa population dans toute sa diversité politique !!!

Jean Gaël Anda Sita

Tête de liste de SAINT-PIERRE D’ABORD