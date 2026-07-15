Nout zarlor (lagon et plage) mérite le respect !

Pour rappel, en juillet 2025, l’Association Citoyenne de Saint-Pierre-REUNION (ACSP-REUNION) avait mis en évidence les pollutions du feu d’artifice, et tenté de conscientiser tous les élu(e)s locaux pour que cessent ces pollutions d’un patrimoine naturel inestimable que constituent lagons et plages. Lors du feu suivant, le 31 décembre 2025, il n’y a plus eu de tir sur la plage, et une petite action de nettoyage partiel du lagon avait été menée par l’Association Nautique de Saint-Pierre (ANSP) suite à notre demande préventive de nettoyage aux autorités (Photo : ANSP)

Or ce 13 juillet 2026, comme le 13 juillet 2025, le feu d’artifice de Saint-Pierre a été à nouveau tiré à partir de 2 sites bordant directement le lagon.

À partir de la jetée, et aussi directement sur la plage elle-même, côté sud, à gauche du poste des MNS.

Mêmes causes, mêmes effets : Pollution de la plage par une multitude de petits déchets types rondelles en carton et autres, moins dégradables. Et pollution du lagon par les débris des bombes dispersés par le courant.

Ces tirs ont eu lieu par un vent soutenu, et la conséquence en est une grande dispersion des déchets …

Qui malheureusement, nous obligent à réagir encore une fois.

Comme nous sommes une association indépendante, non subventionnée, et donc libre, nous avons le devoir de ne pas nous taire et de continuer d’agir pour l’intérêt général.

En janvier 2026, nous avions à nouveau tenté de conscientiser sur une réflexion et une évolution qui nous semble nécessaire vu les impacts sur notre patrimoine de ces feux.

Et encore une fois, récemment, le 6 juillet 2026, nous avions à nouveau directement et de manière amiable, attiré l’attention des autorités, Mairie, CIVIS, Sous-préfet, sur la nécessité d’un sérieux plan préventif de nettoyage du lagon si jamais un feu d’artifice devait être tiré.

Manifestement, la faute majeure de juillet 2025 a été renouvelée avec une partie du feu tirée directement sur la plage, et ce, sans prévoir un véritable plan de nettoyage avec du personnel suffisant, mandaté sur une durée nécessaire vu la multitude des petits déchets dispersés parmi les morceaux de coraux morts de la plage, et dans le lagon.

Et si l’ANSP, mandatée par la mairie a bien tenté pendant un peu moins de 2h, avec quelques bénévoles (merci à eux), de ramasser une partie des déchets, nous avons constaté après leur départ, aussi bien sur la plage que dans l’eau, que la majeure partie est restée dispersée dans le milieu naturel.

Le président de l’ACSP-REUNION a lui aussi ramassé plusieurs sacs de déchets (plage et lagon), mais ce n’est plus possible de continuer ainsi.

Ce qui est aussi surprenant, c’est l’absence totale d’élu(e) sur le terrain pour se rendre compte réellement des impacts…

Même si le maire vient de nous indiquer ce 14 juillet en fin de matinée qu’il remet en place un plan de nettoyage, force est de constater que cela n’est pas réalisé en pratique.

Il est donc temps que le débat sur "l’utilité" d’un feu d’artifice tous les 6 mois, tiré en bordure d’océan dans plusieurs villes de La Réunion, soit enfin posé, vu les impacts.

Cela concerne évidemment toutes les élu(e)s et tous les élus locaux, de toutes tendances politiques, de Saint-Pierre, mais aussi de Saint-Paul, et de Saint-Denis dont la maire est même présidente de … l’Agence Régionale de Biodiversité.