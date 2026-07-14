Jérôme Gence, photoreporter réunionnais parmi les grands noms de la photographie 

Originaire de La Réunion, le photoreporter Jérôme Gence est actuellement exposé au Festival Photo La Gacilly, aux côtés de figures majeures de la photographie telles que Sebastião Salgado, Robert Doisneau, Nadar, Willy Ronis, Vincent Munier ou Raymond Depardon. Son travail sera également présenté à Visa pour l’Image, le Festival international du photojournalisme de Perpignan, du 29 août au 13 septembre 2026. (Photo Jérôme Gence)

Né et ayant grandi à La Réunion, Jérôme Gence développe depuis plusieurs années un travail photographique consacré aux bouleversements provoqués par les nouvelles technologies dans nos relations humaines.

Après avoir quitté Paris en 2014 pour rejoindre le Népal par voie terrestre, au terme d’un voyage de plus d’une année à travers l’Europe et l’Asie, il réalise un premier travail consacré aux populations de l’Himalaya. Cette série donnera lieu, en 2016, à sa première exposition, présentée à l’atelier de Yann Arthus-Bertrand avec le soutien de Canon France.

Il s’intéresse ensuite à des phénomènes contemporains encore peu documentés : les livestreamers en Chine, les chanteuses virtuelles, les mukbangs en Corée du Sud ou encore les personnes développant une relation amoureuse et parfois matrimoniale avec des personnages de fiction au Japon.

- Une exposition au Festival Photo La Gacilly -

Du 1er juin au 4 octobre 2026, Jérôme Gence présente son travail au Festival Photo La Gacilly, l’un des principaux festivals photographiques en plein air d’Europe.

Son nom figure cette année parmi ceux de grandes personnalités de l’histoire et de la création photographiques, notamment Nadar, Sebastião Salgado, Willy Ronis, Raymond Depardon et Vincent Munier.

Cette présence constitue une étape importante dans le parcours du photoreporter réunionnais, dont les images ont été publiées par plusieurs grands médias français et internationaux, parmi lesquels Le Figaro Magazine, The Guardian, Der Spiegel, Stern et Paris Match.

- "Au Japon, les mariages virtuels" à Visa pour l’Image -

À partir du 29 août 2026, Jérôme Gence présentera également à Visa pour l’Image, (le plus grand festival dédié au photojournalisme qui accueille chaque année près de 250.000 visiteurs à Perpignan), son reportage intitulé : "Au Japon, les mariages virtuels"

Commencé à Tokyo en 2018 et poursuivi jusqu’en 2026, ce travail documentaire suit des femmes et des hommes ayant choisi de construire une relation sentimentale avec un personnage issu d’un manga, d’un animé ou d’un univers virtuel. Certains organisent de véritables cérémonies de mariage, avec robes, alliances, photographies officielles et voyages de noces. À travers ces histoires intimes, Jérôme Gence interroge la transformation des sentiments amoureux, la solitude contemporaine et la place croissante du virtuel dans nos sociétés.

- Un parcours profondément lié à La Réunion -

Même si ses reportages l’ont conduit du Japon à la Corée du Sud, en passant par la Chine, l’Inde et l’Himalaya, Jérôme Gence reste "profondément attaché à l’île où il a grandi", dit-il.

"(Mon) parcours témoigne de la possibilité, pour un photographe originaire de La Réunion, de porter un regard singulier sur les grandes transformations du monde contemporain et de rejoindre les scènes les plus reconnues de la photographie documentaire et du photojournalisme international", écrit-il.

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