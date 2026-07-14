À la une de ce mercredi : fin du rêve Bleu, drame à Saint-Joseph, Angleterre-Argentine, Jérôme Gence, aide à mourir et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 15 juillet 2026 : - [Photos] Mondial 2026 : fin du rêve pour les Bleus, éliminés par la Roja en demi-finale - Saint-Joseph : disparus depuis plusieurs jours, Daisy Lisador et Joseph Leperlier retrouvés morts - Mondial-2026 : l'Angleterre ou l’Argentine, l'un sera le futur adversaire de l'Espagne en finale - Jérôme Gence, photoreporter réunionnais parmi les grands noms de la photographie - Le Parlement vote une dernière fois pour la création d'un droit à l'aide à mourir - La pa Météo France i di, sé zot i di - des nuages toujours présents (Photo www.imazpress.com)

C’est terminé ! L’équipe de France s’incline face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde (0-2). Auteurs d’un parcours parfait jusque-là, les Bleus sont tombés sur plus forts qu’eux ce mardi soir 14 juillet 2026, jour de fête nationale. La Roja s’est imposée grâce à des buts signés Oyarzabal et Porro.

Signalée le 6 juillet 2026, la disparition inquiétante de Daisy Lisador et Joseph Leperlier se termine par un drame. Le couple, originaire de L'Étang-Salé, a été retrouvé sans vie ce mardi 14 juillet 2026 à la Plaine des Grègues, à Saint-Joseph. Leur véhicule avait été repéré un peu plus tôt dans la journée par un habitant, qui a alerté les forces de l'ordre. Les deux victimes ont été découvertes dans un abri, à proximité de leur voiture.

Non sans mal, l'Angleterre et l'Argentine ont pris samedi les deux derniers billets pour le dernier carré de la Coupe du monde, après prolongation, respectivement contre la Norvège et face à la Suisse. Les deux équipes s'affronteront dans un match au parfum de légende, 40 ans après la "Main de Dieu" de Maradona. L’une des deux équipes affrontera l’Espagne en finale.

Originaire de La Réunion, le photoreporter Jérôme Gence est actuellement exposé au Festival Photo La Gacilly, aux côtés de figures majeures de la photographie telles que Sebastião Salgado, Robert Doisneau, Nadar, Willy Ronis, Vincent Munier ou Raymond Depardon. Son travail sera également présenté à Visa pour l’Image, le Festival international du photojournalisme de Perpignan, du 29 août au 13 septembre 2026.

Un long processus qui s'achève : les députés devraient approuver définitivement mercredi, lors d'un quatrième et ultime vote, la loi créant un "droit à l'aide à mourir", réforme sociétale majeure du second quinquennat d'Emmanuel Macron.

Pour ce mercredi 15 juillet 2026, Matante Rosina nous annonce un réveil encore bien gris dans le Nord-Est, avec quelques averses pour commencer la journée. Dans l'après-midi, les nuages gagnent les Hauts où quelques averses peuvent se produire. Ailleurs, le soleil tente de percer, mais le ciel reste souvent partagé.