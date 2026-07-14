Mondial-2026 : l'Angleterre ou l’Argentine, l'un sera le futur adversaire de l'Espagne en finale

Non sans mal, l'Angleterre et l'Argentine ont pris samedi les deux derniers billets pour le dernier carré de la Coupe du monde, après prolongation, respectivement contre la Norvège et face à la Suisse. Les deux équipes s'affronteront dans un match au parfum de légende, 40 ans après la "Main de Dieu" de Maradona. L’une des deux équipes affrontera l’Espagne en finale.

Portés par un très grand Jude Bellingham, auteur d'un doublé, les Anglais ont éliminé (2-1) la Norvège à Miami. Plus tard à Kansas City, l'Albiceleste a encore souffert pour battre en prolongation (3-1) une Suisse réduite à dix.

- L'Angleterre de Bellingham a éclipsé le géant Haaland -

Dans la touffeur de Miami, le premier quart de finale du jour avait été annoncé comme un duel de fines gâchettes entre deux des meilleurs buteurs de la compétition: d'un côté Erling Haaland (7 buts) et, de l'autre, le capitaine anglais Harry Kane (6 buts). Ce dernier a bien cru ajouter une unité à son total, mais son but juste avant la mi-temps a été refusé pour hors jeu.

Et au final, aucun des deux n'a marqué dans ce cet affrontement entre deux équipes longtemps paralysées par l'enjeu.

Plus tard, Jude Bellingham s'est chargé seul d'égaliser en faisant parler sa maîtrise technique dans la surface.

"Nous avons eu de la chance", a reconnu le sélectionneur des Anglais Thomas Tuchel, "pas satisfait" du jeu de l'Angleterre, qui rêve d'accéder à la finale pour la première fois depuis le titre de 1966.

- Lionel Messi pour la première fois face à l'Angleterre -

Après s'être fait peur contre l'étonnant Cap-Vert (3-2 a.p.) en 16e, puis contre l'Egypte (3-2) en 8e, les champions du monde ont été longtemps impuissants face à des Suisses pourtant à dix.

Mercredi, les Anglais affronteront les Argentins. La demie à Atlanta convoquera les souvenirs du match de 1966 remporté par l'Angleterre, du mythique quart de 1986 qui a immortalisé Diego Maradona à l'Azteca ou encore du huitième de 1998 à Saint-Etienne, favorable à l'Argentine et marqué par l'exclusion de David Beckham.

Pour Lionel Messi "je pense que ce groupe a l’habitude de disputer des matchs de football quel que soit l’adversaire. Évidemment, affronter l’Angleterre est spécial car c’est une grande nation, et les matchs contre les grandes nations sont toujours spéciaux. Personnellement, c’est la première fois que je vais les affronter. J’ai affronté toutes les sélections sauf l’Angleterre, ce qui rend la rencontre encore plus agréable. Nous aborderons cette demi-finale de Coupe du monde avec la détermination de nous présenter dans la meilleure forme possible pour nous battre à nouveau".

Reste à savoir qui de ces deux équipes rencontrera l'Espagne, en finale de la Coupe du Monde.

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