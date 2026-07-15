[Vidéos] Forêt de Fontainebleau : les deux feux sont "fixés" annonce le préfet, deux des six gardes à vue levées

Les deux feux qui ont parcouru un peu plus de 2.000 hectares depuis dimanche dans la forêt de Fontainebleau sont "fixés", même s’ils ne sont pas "éteints", a annoncé mardi soir le préfet de Seine-et-Marne. Six personnes ont été placées en garde à vue dans l’enquête sur les incendies qui ravagent la forêt de Fontainebleau, dont un pompier volontaire qui a reconnu les faits, a annoncé la procureure de Fontainebleau. Deux des six gardes à vue ont été levées mardi après-midi.

Outre ce pompier volontaire à Fontainebleau qui a avoué avoir "mis le feu à des brindilles avec un briquet et de l’essence", un second suspect a reconnu "avoir accidentellement mis le feu en jetant sa cigarette" sur un autre lieu de départ de feu, a précisé dans un communiqué la procureure Diane Ngomsik.

Les deux hommes, nés en 2007 et sans antécédent judiciaire, sont suspectés de départs de feux distincts lundi, à Arbonne-la-Forêt pour le premier, et dans le secteur de la Faisanderie près de la ville de Fontainebleau pour le second, a indiqué la magistrate.

"Aucun lien entre ces deux mis en cause n’a été établi" et leur garde à vue a été prolongée, a-t-elle ajouté.

"J’ai levé deux gardes à vue depuis cet après-midi pour deux personnes pour lesquelles je n’avais pas assez d’éléments à ce stade", a déclaré la procureure Diane Ngomsik lors d’un point presse.

🇫🇷 Fontainebleau: deux avions bombardiers d'eau Canadair ont été déployés lundi matin pour lutter contre les feux qui touchent le sud de la Seine-et-Marne, notamment la forêt de Fontainebleau, en proie depuis dimanche à un incendie d'une "ampleur exceptionnelle" ⤵️ pic.twitter.com/dpRdQsgTvP — Agence France-Presse (@afpfr) July 13, 2026

Deux personnes ont quant à elles été placées en garde à vue mardi matin pour l’incendie qui a démarré dimanche autour de l’A6, occasionnant la fermeture d’un tronçon de l’autoroute et qui a ravagé environ 1.600 hectares en 48 heures.

Fontainebleau: des avions bombardiers d'eau, en plus de 500 pompiers, ont été déployés pour neutraliser l'incendie en cours depuis dimanche à 60 km au sud-est de Paris, en forêt de Fontainebleau. Il "pourrait" avoir "une origine volontaire", a affirmé lundi Laurent Nuñez ⤵️… pic.twitter.com/2kDZDh1j2K — Agence France-Presse (@afpfr) July 13, 2026

Concernant ce sinistre, "l’hypothèse d’un départ de feu susceptible d’être lié à des travaux réalisés à proximité immédiate de l’autoroute A6 fait l’objet de vérifications approfondies", a souligné la procureure de Fontainebleau, qui rappelle que le parquet explore "toutes les hypothèses, tant accidentelle que volontaire".

AFP