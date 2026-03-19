Opération de découverte et d’échanges entre des enfants de La Réunion et des enfants descendants de Chagossiens

Dans le cadre de notre soutien indéfectible à nos amis et frères chagossiens, nous avons été sollicités par une école dionysienne afin de mettre en place une correspondance scolaire entre des enfants de La Réunion et des enfants descendants de Chagossiens vivant aujourd’hui à Maurice.

Cette proposition nous a immédiatement enthousiasmés.

Elle correspond pleinement aux valeurs et aux objectifs de notre association : faire connaître et vivre l’histoire du peuple chagossien. Mais surtout, elle porte en elle une belle promesse d’avenir.

Tout au long de l’année, les enfants des deux îles échangent par écrit et découvrent la culture, l’histoire et la géographie de l’autre. À travers ces échanges, ils apprennent à mieux se connaître, à comprendre leurs histoires respectives et à construire des liens d’amitié au-delà de la mer.

Beaucoup de travail a déjà été réalisé par les élèves et leurs enseignants, notamment l’organisation d’une journée de sensibilisation à destination des parents réunionnais. À cette occasion, une délégation chagossienne conduite par Olivier Bancoult est venue partager son histoire et témoigner auprès des familles.

Le moment fort de ce projet sera la rencontre entre les enfants des deux îles ici même à La Réunion. Le projet prévoit la venue d’une délégation de 20 enfants chagossiens accompagnés de leurs encadrants au mois de mai.

Ensemble, les enfants participeront à un séjour pédagogique, partageront leur quotidien et prépareront un spectacle commun qu’ils présenteront au public le mardi 26 mai 2026 à la Cité des Arts.

- "Parce que lorsque les enfants se rencontrent, les peuples se rapprochent"-

Pour permettre la réalisation de ce projet, nous avons sollicité des aides afin de financer le déplacement, l’hébergement et le transport de la délégation chagossienne. Toutefois, certains frais importants restent à la charge de notre association.

C’est pourquoi nous faisons aujourd’hui appel à votre soutien et à votre générosité.

Votre contribution, quelle qu’en soit l’importance, nous aidera concrètement à offrir à ces enfants une rencontre exceptionnelle, porteuse de mémoire, de fraternité et d’espoir. Aider ce projet, c’est permettre à des enfants de partager leur histoire et de construire ensemble un avenir de solidarité.

Nous vous remercions sincèrement pour l’attention portée à notre démarche et pour l’aide précieuse que vous pourrez apporter à ce projet.