Panique : les Etats-Unis votent avec la Russie, à l’ONU

Le 25 février 2022, j’écrivais ceci : "Saluons la fin de la guerre froide". Extrait : "Sur le plan historique, la Guerre froide vient de prendre fin par la résistance de la Russie face aux vainqueurs auto-proclamés qui avaient écrit "la fin de l’histoire". L’objectif stratégique des Américains de dépecer la Russie en 3 régions vient d’échouer. L’OTAN est devenue un "machin" aussi inutile qu’ en Afghanistan. Le président français avait dit qu’il était en état de "mort cérébrale". C’est l'état des vainqueurs de la première manche de la Guerre froide". (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Trois ans après, le changement notable vient des Etats-Unis qui mettent fin à la guerre froide, en torpillant la fable sur la menace extérieure. Le 14 février, le Vice-Président JD VANCE déclare à Munich : "La menace qui me semble la plus inquiétante pour l’Europe n’est ni la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. La menace qui m’inquiète le plus vient de l’intérieur : l’Europe s’éloigne de certaines de ses valeurs les plus fondamentales – des valeurs que partagent les Etats-Unis d’Amérique." La veille, TRUMP souhaite un sommet avec Vladimir Poutine et XI Jinping "quand les choses se seront calmées".

Dans mon article, j’anticipais cette phase : "On arrive au stade où l’équilibre de la terreur va exiger une nouvelle gouvernance mondiale, globale et durable. Les États-Unis ne peuvent plus diriger le monde, à partir de leurs seuls intérêts, en dépit de toute morale. Ils ont trop de morts sur la conscience. Il est tout aussi urgent qu’ils lèvent le blocus de Cuba, reconnaissent l’État palestinien ou organisent le retour du peuple chagossiens dans son pays natal après en avoir été expulsé pour bâtir une base militaire à Diego-Garcia."

Nécessité d’une nouvelle coopération.

La nouvelle ère a pour horizon la fin de la domination coloniale et l’éradication de la politique néo-coloniale. Depuis Christophe Colomb, les pays européens ont envahi la planète, se sont partagé les terres et imposé leurs modes de vie. En 1783, les Etats-Unis d’Amérique arrachent leur indépendance, après 7 ans de guerre contre la puissante armée Britannique. En 1939, la vieille Europe s’étripe dans la 2e guerre mondiale et perd son hégémonie.La fin de la 2e guerre mondiale ouvre la voie aux revendications d’indépendances. Les Etats-Unis en profitent pour dominer le monde. C’est l’échec. Le slogan de la nouvelle équipe à Washington "Make America Great Again" est une prise de conscience du déclassement. Une nouvelle coopération est nécessaire.

La rencontre de Trump-Poutine et Xi signerait, enfin, la reconnaissance des 3 vainqueurs de la 2e guerre mondiale, contre le Nazisme et le Facisme, ainsi que l’écriture d’un nouveau récit historique. La résistance de la Chine contre l'agression japonaise (1931 et 1937) a été l'un des chapitres les plus héroïques de la guerre antifasciste mondiale. Jusqu’à maintenant, les Japonais, responsables de 25 millions de morts en Chine, n’ont pas été jugés car ils sont protégés par les Européens qui se plaignent aujourd’hui de l’opération de "dénazification" en Ukraine. En Europe, c’est l’armée soviétique qui a planté le drapeau rouge sur le Reichstag, l’assemblée de Hitler. Pas les Américains. Le 27 janvier 1945, l’armée rouge libère le camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz où périrent plus d’un million de personnes. Il y avait encore 7 000 survivants. Le mois dernier, pour le 80e anniversaire de cet événement, les Européens n’ont pas invité les Russes…

Les Etats-Unis ne suivent plus.

La vieille Europe va longtemps méditer sur le vote d’une résolution concernant l’Ukraine, au Conseil de Sécurité, lundi 24 février 2025, un jour d’ anniversaire. Le document a été adopté par 10 voix contre 5. Les Etats-Unis et la Russie ont voté ensemble. La France, Slovénie, Grèce, Danemark et le Royaume-Uni ont préféré s'abstenir. La France et le Royaume Uni n’ont même pas utilisé leur droit de veto. Ils ont abandonné leur narratif et lâché leur ami Zelinsky. Se sont-ils souvenus qu’en 2015, le Conseil de Sécurité de l’ONU avait voté à l’unanimité les Accords de Minsk qui garantissaient l’intégrité de l'Ukraine? Telle est la nouvelle réalité qui émerge du chaos laissé par les promoteurs de la guerre froide.

Ary Yee Chong Tchi Kan