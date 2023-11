Pauvreté endémique dans les Outre-mer : un rapport alarmant de l’UNICEF

Ce 20 novembre, Journée Internationale des Droits de l’Enfant, UNICEF France publie un rapport alarmant sur la situation précaire des enfants dans les Outre-mer. Le PLR se désole de la teneur de ce rapport et rejoint l’organisation alors qu’elle appelle les pouvoirs publics à prendre des mesures concrètes afin de garantir l’égalité des droits entre chaque enfant du territoire français (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Selon ce rapport, intitulé “Grandir dans les Outre-mer : état des lieux des droits de l’enfant”, les collectivités territoriales d’Outre-mer abritent 24% des populations concernées par une situation de grande pauvreté alors qu’elles ne constituent que 3% de la population nationale. A La Réunion, poursuit le rapport, pas moins de 46% des enfants sont pauvres.

Cette situation a des répercussions inquiétantes tant en termes de suivi de santé (la mortalité infantile, les grossesses précoces, les maladies psychiques et hydriques touchent plus nettement les enfants ultramarins que hexagonaux), de réussite scolaire (les freins administratifs, la déscolarisation, le mal logement, la non prise en charge du plurilinguisme impactent de manière significative la réussite scolaire des enfants concernés) ou d’accès à des services de protection (les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes sont exacerbées dans les Outre-mer).

Le PLR s’inquiète de cet écart flagrant entre les enfants ultramarins et hexagonaux. Il est urgent d’actionner tous les leviers permettant de garantir une réelle égalité des chances pour ces 1,2 millions d’enfants de nos territoires. Le PLR réclame du Gouvernement une réelle prise en compte de ce rapport et des mesures politiques qui y sont proposées afin de garantir un accès égal aux droits pour nos enfants.

Lire aussi : L'Unicef lance l'alerte : à La Réunion, la moitié des enfants sont pauvres