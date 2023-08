Philippe Vigier très attendu

Dans la continuité des mobilisations contre la réforme des retraites, l'intersyndicale CFDT, CGTR, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, SOLIDAIRES, FSU, SAIPER s’est réunie le lundi 28 août et rappelle qu’elle ne tourne pas la page des retraites ; la prochaine visite du ministre des outremers sera l’occasion d’aborder un certain nombre de dossiers qui concernent la situation sociale de notre territoire.

Le constat est sans appel : L’inflation explose (+7 % en 2 ans), le différentiel de prix entre la Réunion et l’Hexagone s’accroît, les prix des produits alimentaires sont supérieurs de 37 %, l'électricité de 25 % depuis le 1er janvier, le prix de l'eau, des billets d'avion s'envolent… L'intersyndicale appelle le ministre des outremers à prendre des mesures fortes afin que La Réunion, département le plus pauvre de France (hors Mayotte) ne devienne pas une zone de non droit où des entreprises continuent d'engranger des bénéfices colossaux alors que la population s'appauvrit.

Les politiques de défiscalisation, de zone franche, d'exonérations de cotisations sociales n'ont résolu ni le problème de l’emploi ni celui des bas salaires.

Au moment où le seul ressort du gouvernement est la destruction méthodique des acquis sociaux du Conseil National de la Résistance, tout en pointant du doigt les chômeurs qui seraient responsables de leur situation et subissent des mesures vexatoires (réforme de l’assurance-chômage, RSA contre un travail à 7 euros de l'heure) l'intersyndicale tire la sonnette d’alarme sur une situation sociale qui continue de se dégrader.

C’est pourquoi l’intersyndicale souhaite rencontrer le ministre pour aborder avec lui les points suivants :

- Extension systématique et accompagnée de toutes les conventions collectives nationales à La Réunion,

- Blocage des prix à la consommation alors que le prix du fret est revenu à la normale depuis plus d'un an et gel des prix des billets d'avion.

- Revalorisation des salaires, retraites, minima sociaux et bourses étudiantes tenant compte de la vie chère à La Réunion,

- Conditionnalité des exonérations de cotisations sociales,

- Des postes budgétaires pour les services publics à la hauteur des besoins pour la population à La Réunion et dans la zone Océan Indien