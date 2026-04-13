Plaider-coupable : une procédure inadaptée aux violences faites aux femmes

L’Union des Femmes Réunionnaises exprime sa vive inquiétude et alerte sur les dérives liées au recours au plaider-coupable (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité – CRPC) dans les affaires de violences faites aux femmes. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Si ce dispositif, censé désengorger les tribunaux et accélérer le traitement des affaires, peut apparaître comme une réponse pragmatique, il soulève de graves interrogations lorsqu’il est appliqué à des faits de violences de genre.

Ces violences ne sont ni des délits ordinaires ni des contentieux comme les autres : elles s’inscrivent dans des rapports de domination, de peur et d’emprise qui exigent une réponse judiciaire à la hauteur de leur gravité.

Le recours au plaider-coupable fait peser une pression implicite sur les mis en cause, les incitant à reconnaître les faits pour bénéficier d’une peine négociée, souvent plus clémente. Cette logique transactionnelle peut conduire à une banalisation des violences et affaiblir leur portée pénale et symbolique.

En outre, cette procédure prive les victimes d’un procès public, moment essentiel de reconnaissance, de mise en lumière des faits et de restauration de la dignité. L’absence de débat contradictoire limite la compréhension des mécanismes de violence, notamment dans les situations d’emprise, et réduit la place de la victime dans le processus judiciaire. Beaucoup peuvent ainsi ressentir une forme d’invisibilisation, voire d’injustice.

En privilégiant une reconnaissance rapide des faits en échange d’une peine négociée, le plaider-coupable risque de banaliser ces violences, de minorer leur portée et de priver les victimes d’un procès public, moment essentiel de reconnaissance et de reconstruction. Cette procédure peut également renforcer le sentiment d’injustice chez les victimes, en donnant le sentiment que la parole des femmes est traitée comme une variable d’ajustement dans la gestion des flux judiciaires.

À La Réunion, où les violences faites aux femmes demeurent préoccupantes, il est impératif que la réponse judiciaire soit exemplaire, lisible et dissuasive.

La lutte contre ces violences nécessite des moyens humains et financiers renforcés, une formation spécifique des acteurs judiciaires, ainsi qu’une politique pénale claire qui refuse toute forme de banalisation.

L’UFR continue de réclamer une loi-cadre de lutte contre les violences faites aux femmes.

L’Union des Femmes Réunionnaises appelle donc les autorités judiciaires et politiques à renoncer à l’utilisation du plaider-coupable dans ce type d’affaires, et à privilégier des procédures garantissant pleinement les droits, la dignité et la reconnaissance des victimes.

Parce que les violences faites aux femmes ne peuvent être traitées à la marge, nous réaffirmons notre exigence d’une justice ferme, protectrice et à la hauteur des enjeux humains et sociaux.

Union des Femmes Réunionnaises