BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 31 mai 2026 : - [Photos] Ligue des Champions : le PSG s’offre un deuxième sacre, scènes de liesse chez les supporters Réunionnais - Fête des mères : elles racontent leur quotidien de mamans kouraz - [Photos] Bassin la Paix, une beauté sauvage de l'est - Insolite : un dinosaure gigantesque, une parapentiste percutée par un avion et le buffle "Donald Trump" gracié - La chasse aux mines navales, un précieux savoir-faire entretenu par la France - La pa Météo France i di, sé zot i di - dimanche ensoleillé pour la fête des mères (Photo www.imazpress.com)

Le Paris Saint-Germain l'a fait. Pour la deuxième fois de son histoire, le club français a remporté la Ligue des Champions face à Arsenal après un match interminable. C'est une première pour un club français. Le PSG a remporté la séance de tirs au but (1-1 a.p., 4 t.a.b à 3). À La Réunion, les supporters ont passé la nuit à célébrer cette victoire historique. Les cris, les klaxons et les feux d'artifice ont résonné toute la nuit (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

À La Réunion, les foyers monoparentaux occupent une place importante, et les mères seules sont largement majoritaires. À l'occasion de la fête des mères ce dimanche 31 mai 2026, trois mamans solos nous racontent leur histoire. Entre recherche d'équilibre quotidien, charge mentale, sacrifices et fierté, ces fanm kouraz reviennent sur leur parcours de mère.

Point d’eau impressionnant, le bassin la Paix est situé sur le cours de la Rivière des Roches, entre les communes de Saint-Benoît et de Bras-Panon. Niché au cœur d'une végétation luxuriante, il est admiré pour sa grandeur et prisé des canyoneurs. Malgré sa beauté, le site est actuellement fermé au public et ce, jusqu'à nouvel ordre. Imaz Press vous fait découvrir ce site à travers ces images réalisées en drone et dans le respect de la réglementation.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 25 au vendredi 29 mai 2026, le voici. Des scientifiques ont découvert un nouveau dinosaure gigantesque. Une collision parapente et avion a failli coûter la vie à une pilote de 44 ans en Autriche. Alors qu'il devait être abattu, "sosie" de Donald Trump, a été épargné.

Le sonar de L'Aigle scrute le fond de la Manche à quelques encablures des falaises de craie de Dieppe, en Normandie: tandis que le potentiel minage du détroit d'Ormuz inquiète, la Marine traque inlassablement les mines aux abords des côtes françaises.

Pour ce dimanche 31 mai 2026, Matante Rosina annonce une journée radieuse pour célébrer les mamans. Le soleil brille généreusement le matin sur toute l'île idéal. L'après-midi, le ciel se charge légèrement. La Possession son ciel se couvrir au fil des heures, mais ailleurs le littoral reste bien dégagé, pas de souci pour profiter de cette belle journée en famille.