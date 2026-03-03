Plaidoyer du Mouvement associatif de La Réunion "Pou rofé nout Komine en 12 engagements"

À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, le Mouvement Associatif de La Réunion se mobilise et publie son plaidoyer "Pou rofé nout komine en 12 engagements". À travers cette démarche, il souhaite interpeller les candidat·e·s aux élections municipales et rappeler le rôle essentiel des associations dans la vie des communes et la démocratie locale (Photo : dc/www.imazpress.com)

À La Réunion, le secteur associatif constitue un pilier essentiel du territoire. Il regroupe entre 15.000 et 19.000 associations, mobilise près de 150.000 bénévoles et emploie plus de 22.000 salarié·e·s, représentant 11,7 % de l’emploi privé. Présentes au plus près des habitant·e·s, les associations participent quotidiennement à la cohésion sociale et territoriale, au vivre-ensemble et à la dynamique de la vie locale.

Pourtant, le secteur associatif fait face à des fragilités croissantes : tensions financières, manque de reconnaissance et contraintes accrues qui fragilisent la pérennité de nombreuses structures. Dans ce contexte, il est indispensable que la vie associative soit pleinement prise en compte dans les politiques publiques locales.

À travers son plaidoyer, le Mouvement Associatif de La Réunion invite les équipes candidates à présenter la politique qu’elles souhaitent mener en faveur de la vie associative et à reconnaître les associations comme de véritables partenaires des communes. Le document propose 12 engagements concrets ainsi que des exemples de bonnes pratiques à mettre en place dans les communes pour soutenir, reconnaître et développer la vie associative.

Le Mouvement Associatif de La Réunion appelle également l’ensemble des acteurs et actrices associatif·ve·s à se mobiliser durant la campagne municipale et à interpeller les candidat·e·s sur leurs engagements en faveur de la vie associative, afin que ces enjeux soient pleinement intégrés aux projets municipaux.

Information pratique :

Afin d’accompagner cette mobilisation, Le Mouvement associatif de La Réunion met à disposition plusieurs outils pratiques à disposition des associations pour faciliter l’interpellation et le dialogue avec les équipes candidates. Ces outils sont à retrouver sur la page dédiée aux Municipales 2026 : https://lemouvementassociatif-lareunion.org/actualites/municipales-2026/