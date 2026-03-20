Plein soutien à David Lorion

Pour mémoire, le 30 mars 2025, j’ai été le 1er à apporter publiquement mon soutien inconditionnel à la candidature de David Lorion pour la fonction de maire à Saint-Pierre.

J’expliquais alors, par communiqué de presse, ma position qui était de dire que pour avoir une chance de conserver la ville de Saint-Pierre dans le giron de notre grande famille politique de Droite, il était nécessaire de rassembler dans son camp, et au-delà, notamment en œuvrant concrètement pour l’Union des Droites et du Centre.

Comme préconisé dans ma feuille de route publiée le 10 avril 2025, le nouveau Maire de Saint-Pierre s’est effectivement attelé à être un homme de consensus en fédérant d’abord l’ensemble des forces de Droite et du Centre actives sur le territoire de Saint-Pierre pour ensuite convaincre une majorité des électeurs en mars 2026.

Homme de dossiers, élu de consensus, maire de proximité, c’est au prix de cette nécessaire mue qu’il est désormais en position de l’emporter largement.

Si nous ne sommes pas forcément d’accord sur tout, nous nous retrouvons sur des valeurs importantes et sur l’essentiel, étant rappelé que nos quelques différences font notre richesse démocratique.

Au vu de ma sensibilité de Centre-Droit, c’est donc tout naturellement que je lui réitère mon soutien et que j’appelle les Saint-Pierroises et les Saint-Pierrois à voter et faire voter pour David Lorion dans le cadre du second tour des élections municipales et communautaires ce dimanche 22 mars 2026.

Imrhane Moullan