Poème de Prosper Ève : consacrer enfin la victoire de Dupleix, un beau palmarès !

Sur l’action de déboulonner la statue de Mahé de Labourdonnais, Prosper Ève, historien Réunionnais a rédigé un poème intitulé : "Consacrer enfin la victoire de Dupleix, un beau palmarès !". (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Consacrer enfin la victoire de Dupleix, un beau palmarès !

Petits enfants

Voilà votre nouveau jeu !

Je ne fais pas, mais je fais.

Je ne déboulonne pas, je déplace seulement,

Mais comment pouvez-vous déplacer seulement une œuvre d’art sans déboulonner ?

Je ne déboulonne pas, je bouge,

Mais comment pouvez-vous bouger une œuvre d’art sans déboulonner ?

Je ne déboulonne pas, je déménage,

Mais comment pouvez-vous déménager une œuvre d’art sans déboulonner ?

Je ne déboulonne pas, je transfère,

Mais comment pouvez-vous transférer une œuvre d’art sans déboulonner ?

Je ne déboulonne pas, je transporte,

Mais comment pouvez-vous transporter une œuvre d’art sans déboulonner ?

Je ne déboulonne pas, je change de lieu

Mais comment pouvez-vous changer de lieu une œuvre d’art sans déboulonner ?

Je ne déboulonne pas, je fais disparaître du regard,

Mais comment pouvez-vous faire disparaître du regard une œuvre d’art sans déboulonner ?

Je ne déboulonne pas, je disperse ce qui déplaît,

Mais comment pouvez-vous disperser une œuvre d’art qui déplaît sans déboulonner ?

Je ne déboulonne pas, je cache dans un lieu peu visible

Mais comment pouvez-vous cacher dans un lieu peu visible une œuvre d’art sans déboulonner ?

Je ne déboulonne pas, j’assure la survie ailleurs

Mais comment pouvez-vous assurer la survie d’une œuvre d’art ailleurs sans déboulonner ?

Je ne déboulonne pas, j’opère une simple translation dans la cour de la Caserne

Mais comment pouvez-vous opérer une simple translation d’une œuvre d’art dans la cour de la Caserne, déboulonner ?

Je ne déboulonne pas, je ne touche à rien, puisque d’autres veulent que je la mets au Musée de Villèle

Mais si vous ne déboulonnez pas, comment pouvez-vous la mettre dans ce musée.

Petits enfants, vous m’enragez !

Je ne déboulonne pas, car je sauvegarde l’œuvre d’art.

Je ne déboulonne pas, car je conserve l’œuvre d’art.

Je ne déboulonne pas, car je protège l’œuvre d’art.

Je ne déboulonne pas, car je garde intact sa vie

Foutor !

Qu’entendez-vous par je garde intact sa vie ?

Il a été marin, guerrier, père d’enfants bâtards,

Gouverneur, colonialiste-esclavagiste

Nous gardons tout, nous gardons tout,

Nous ne supprimons rien, vous comprenez !

Vous m’échauffez !

Vous m’échauffez avec vos remarques puériles !

Pardon ! Pardon !

Ne vous énervez pas !

Dîtes-nous comment faites-vous pour ne pas déboulonner ?

Nous ne saisissons pas.

Sachez petits enfants,

Que ce sont les obscurantistes qui déboulonnent.

Ceux qui ne connaissent pas l’histoire.

Ceux qui sont extrémistes,

Ceux qui ne respectent rien,

Ceux qui veulent le beurre et l’argent du beurre.

Ceux qui ont la bouche qui dégouline

Et qui ne sont jamais contents.

Vous voulez savoir déboulonner, c’est quoi ?

Eh bien ! Nous allons vous le dire.

Nous n’avons rien à vous cacher.

Déboulonner, c’est foutre par terre

Sans payer comme il se doit une entreprise

Qui ne respecte pas les règles de l’art,

Déboulonner, c’est casser,

Déboulonner, c’est briser,

Déboulonner, c’est couvrir de peinture,

Déboulonner, c’est brûler,

Déboulonner, c’est se comporter en vandale,

Déboulonner, c’est faire fondre,

Déboulonner, c’est balancer à la mer,

Déboulonner, c’est mettre à la poubelle,

Déboulonner, c’est envoyer à la Jamaïque,

Déboulonner, c’est agir en sauvage,

Déboulonner, c’est ce que voulaient certains depuis des décennies.

Nous, nous avons pu faire triompher la raison.

Nous sommes des modérés, des modérateurs.

Quand nous parlons, nous ne jouons pas au poker-menteur !

Des gens civilisés ne commettent pas de telles grossièretés,

De telles infamies.

Ne pas déboulonner, c’est donc une très, très belle victoire.

C’est la victoire du siècle !

C’est notre plus beau palmarès !

Si une œuvre d’art est vécue comme un poison,

Est critiquée du matin jusqu’au soir,

Empêche de dormir

Dans les logis,

Il faut la mettre à l’écart,

La cacher,

Loin des regards.

Voilà ! C’est sain, non !

C’est une œuvre de salut public.

Tant pis si les uns et les autres disent que

Nous, non-déboulonneurs,

Nous sommes les marionnettes de Dupleix,

Car il a tout engagé, en gros jaloux,

Pour le faire condamner à mort.

Mais il n’a pas réussi son coup en son temps.

Le tribunal royal a blanchi son rival.

Il a été fort désolé, Dupleix.

Il le réussit enfin, maintenant,

Grâce à nous,

Grâce à ce combat mené depuis des décennies,

Grâce aux élections de 2020

C’est plus que merveilleux !

C’est cela que l’Histoire retiendra de nous

Bons défenseurs de Dupleix !

Nous rendons cette belle histoire coloniale aux Réunionnais.

Petits enfants, vous nous avez écoutés bien sagement

Vous avez bien compris la leçon !

Je ne fais pas, mais je fais.

Vous voyez comme nous sommes bons,

Les non-déboulonneurs.

Allez, petits enfants,

Nous avons déjà empli vos poches de sucettes

Et vous les trouvez bien bonnes.

Comme vous n’avez pas grand-chose à faire,

Allez, vous amuser,

Vous avez bien mérité,

Nous vous payons un tour de manège,

Nous vous payons un tour de grande roue.