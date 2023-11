Politique de la ville, biodiversité, dotation ferroviaire : le gouvernement apporte des précisions

Lors du point de suivi du Conseil Interministériel des Outre-mer qui a eu lieu le 23 novembre au Ministère des Outre-mer, j'ai abordé plusieurs sujets parmi lesquels le logement, la dotation ferroviaire, la protection de la biodiversité ou encore la politique de la ville. (Photo Perceval Gaillard photo RB imazpress)

Si le gouvernement assume le fait de ne pas doubler la LBU (200 millions en plus pour le logement social) malgré le vote de mon amendement, y compris par Renaissance, à l’Assemblée nationale le 6 novembre dernier, il a par ailleurs apporté des réponses :



- sur la dotation ferroviaire il confirme le fait que l'Etat soutiendra le projet de transport ferroviaire de la Région dès que celui-ci sera prêt tout autant que les financements pour les études nécessaires au lancement du projet.



- sur la biodiversité il confirme l'augmentation de 45 millions du budget de l'Office Français de la Biodiversité (OFB). J'ai insisté, en tant que membre du conseil d'administration de l'OFB, pour qu'une partie de ces fonds soit orientée sur un plan de sauvegarde de nos espèces endémiques et de lutte contre les espèces invasives. Le gouvernement a reconnu l'urgence et s'est engagé à agir rapidement pour endiguer la destruction de notre biodiversité.



- enfin le gouvernement a précisé son calendrier et sa méthode concernant la politique de la ville. Pour rappel, le 23 mai dernier, il s'était engagé à adapter les critères qui définissent les quartiers prioritaires et à associer les élus locaux au nouveau zonage .

Depuis plus aucune nouvelle...jusqu'à ce 23 novembre. Le gouvernement reconnait effectivement avoir décalé d'un an pour pouvoir affiner au mieux les critères. Dans le deuxième trimestre 2024 ils proposeront un zonage, par l'intermédiaire de la Préfecture, sur lequel les élus locaux pourront faire des retours. L'objectif étant de signer les contrats de ville avec les communes fin 2024. La politique de la ville est un levier de développement et de réduction des inégalités pour notre île. Nous serons attentifs à ce que le gouvernement tienne sa parole