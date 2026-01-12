Position et engagement de la municipalité

À La Possession, il fait bon vivre. Notre commune demeure un cadre de vie sûr et agréable, malgré quelques exactions isolées, le plus souvent imputables à des éléments extérieurs. Les chiffres officiels 2024 parlent d’eux-mêmes : ils confirment la solidité de notre stratégie et la mobilisation constante de nos services et partenaires. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Depuis 2014, notre priorité est claire : faire de La Possession une ville moderne, sereine et sûre, où chacun se sent protégé à toute heure.

Notre ligne est assumée : protéger, prévenir, rassembler. Les résultats 2024 valident ce cap :

- 1 083 crimes et délits pour 36 390 habitants, soit 29,8 ‰, contre 40,7 ‰ au niveau départemental.

Nous sommes durablement en dessous de la moyenne, loin des 1 408 faits enregistrés en 2016.

Les reculs observés sur les infractions du quotidien sont significatifs :

– moins 56 % pour les vols dans les véhicules,

– moins 35 % pour les coups et blessures volontaires (hors intrafamilial),

– moins 33 % pour les vols de véhicules,

– moins 30 % pour les cambriolages sur l’année (–81 % depuis 2016).

Cette dynamique est le fruit d’une action continue et ciblée.

Notre stratégie repose sur une présence accrue sur le terrain, une coordination étroite entre Police municipale, partenaires institutionnels et tissu associatif, ainsi que sur une politique de prévention ambitieuse auprès des jeunes et des familles.

Elle s’appuie aussi sur des outils modernes : vidéoprotection avec 80 caméras déployées par phases dès 2026, aménagements urbains dissuasifs et procédures de signalement simplifiées.

Dans un esprit de transparence, nous restons lucides : certaines catégories, comme les dégradations, progressent légèrement et appellent un renforcement de nos moyens. Les incidents isolés ne définissent pas notre ville ; ils sont traités avec fermeté et réactivité.

Nous ne nous satisfaisons pas des progrès accomplis. Pour la prochaine mandature, nous entendons consolider ces résultats, maintenir un taux de criminalité inférieur à la moyenne départementale et poursuivre la prévention, car rien n’est jamais acquis.

La sécurité est une politique publique essentielle. À La Possession, elle est une réalité mesurable : une volonté politique, un travail de terrain et une mobilisation citoyenne au service du bien-vivre ensemble.

Nous continuerons, avec et pour les Possessionnais.