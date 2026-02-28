Pour La Possession : « continuons d’agir, accélérerons l’avenir

A la tête de la liste "La Possession en Action 2026" soutenue par le mouvement CREA, Vanessa Miranville pose un constat : "La Possession avance, et elle doit continuer à avancer". (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Dans cette dynamique, le projet pour la prochaine mandature s’inscrit dans la continuité des actions menées, avec l’objectif de poursuivre le développement de la ville tout en répondant aux besoins quotidiens des habitants.

Avec notre liste « La Possession en Action 2026 », « nous défendons un projet clair : une ville encore plus sûre, plus juste, plus écologique et plus proche de ses habitants », assure Vanessa Miranville.

Ainsi le programme 2026 – 2032 repose sur six grands objectifs :

1. Une ville plus équipée, innovante et sûre

Nous renforcerons la tranquillité publique par le déploiement de caméras de vidéoprotection aux points stratégiques de la commune, couplées à un éclairage public intelligent, économe en énergie et plus performant.

Un plan structuré de lutte contre les nuisances sera engagé : réduction du bruit, encadrement des incivilités et actions concrètes contre les véhicules hors d’usage qui dégradent nos quartiers.

Notre priorité est claire : garantir un cadre de vie sécurisé, moderne et respectueux pour chaque Possessionnaise et chaque Possessionnais.

2. Une ville aménagée et plus épanouissante

Nous engagerons l’aménagement écologique de nos espaces emblématiques :

• Parc Rosthon

• Front de mer avec piscine naturelle

• Parc et forêt de Saint-Laurent

• Cap Noir avec belvédère transparent

Ces lieux deviendront de véritables « poumons verts » aménagés avec exigence : sentiers plantés d’arbres endémiques, bancs, points de vue, parcours accessibles et respectueux de l’environnement.



Notre ambition : offrir aux habitants des espaces de respiration, de détente et de fierté, à la hauteur des paysages exceptionnels de notre territoire.

3. Une ville avec des mobilités facilitées et apaisées

Nous structurerons un véritable pôle d’échanges à Sainte-Thérèse intégrant gare routière et parking organisé, connecté à une ligne téléphérique reliant Sainte- Thérèse, Moulin Joli et Le Port.

Nous soutiendrons la mise en place d’un Bus à Haut Niveau de Service reliant La Possession, Cœur de Ville, Saint-Laurent, Le Port et Saint-Paul, porté par le Territoire de l’Ouest.

Objectif : fluidifier les déplacements, réduire la congestion, limiter l’empreinte carbone et améliorer le quotidien des travailleurs, étudiants et familles.

4. Une ville participative et citoyenne

Nous mettrons en place des comités de proximité et des comités thématiques pour associer les habitants aux décisions structurantes.

Des conseils dédiés aux enfants, adolescents, jeunes et seniors permettront à chaque génération d’être entendue.

Un budget participatif sera instauré afin que les citoyens puissent proposer et choisir des projets concrets pour leur quartier. La démocratie locale doit redevenir un espace d’écoute réelle et de co-construction.

5. Une ville entreprenante, attractive et équitable

Nous accompagnerons la création de 65 commerces supplémentaires, l’implantation de 2 supermarchés et le développement de 8 000 m2 de bureaux afin de renforcer l’activité économique locale et l’emploi.

Nous programmerons la construction de 1 000 logements, dont 500 logements sociaux et 500 logements privés, avec une attention particulière portée aux seniors et aux parcours résidentiels équilibrés.

Développement économique et justice sociale doivent avancer ensemble.

6. Une ville dynamique et solidaire

Nous porterons la création d’un 4e collège en partenariat avec le Département, accompagné d’équipements sportifs accessibles à tous. Une aire de jeux d’eau sera aménagée pour les familles, ainsi qu’un projet de piscine intercommunale.



La Place Festival sera transformée en véritable théâtre de plein air, avec couverture, billetterie structurée et programmation culturelle annuelle.

Notre ambition : faire de La Possession une ville vivante, éducative, culturelle et inclusive.

Pour mener à bien ces grands projets, notre liste « La Possession en Action 2026, reflète la diversité de la commune » souligne encore Vanessa Miranville.

Ainsi explique-t-elle, "Chaque secteur est représenté par des candidats proches du terrain ; Nous disposons d’une équipe paritaire et issue de la société civile avec des profils variés, engagés dans la vie locale. Nous avons par ailleurs assuré un équilibre générationnel avec une combinaison jeunesse, innovation et expérience. Enfin, nous disposons d’une équipe mobilisée qui se traduit par un collectif prêt à mettre en œuvre le programme avec engagement et sens du service public".

Pour conclure, la tête de liste "La Possession en Action 2026" résume : "Notre engagement est simple : poursuivre la transformation de La Possession avec sérieux, détermination, proximité et une seule boussole : l’intérêt général".