Pour un accès régulé, encadré et réglementé au Volcan

L’éruption du Piton de la Fournaise a suscité un engouement légitime. Elle rappelle à quel point notre volcan est un patrimoine naturel exceptionnel, un atout scientifique, culturel et touristique majeur pour La Réunion. Mais cet afflux massif de visiteurs a aussi des conséquences très concrètes pour les habitantes et habitants des communes concernées, en particulier les riverains et riveraines des axes d’accès, confrontés à des embouteillages importants et répétés. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Au-delà des nuisances quotidiennes et de la dégradation du cadre de vie, ces situations de saturation routière posent un véritable problème de sécurité. Des embouteillages massifs sur des axes étroits et en altitude peuvent s’avérer dangereux en cas d’accident, de malaise, d’incendie ou de toute autre urgence nécessitant l’intervention rapide des secours. Cette réalité ne peut plus être ignorée.

Face à cette situation, la liste « Nout’ voix, Nout’ l’avenir », conduite par Alexis Chaussalet au Tampon, estime indispensable de sortir de la gestion improvisée et de mettre en place une organisation claire, anticipée et respectueuse de l’intérêt général. Le volcan ne peut pas être abandonné à une logique de débrouille, de saturation permanente des routes et de mise en danger potentielle des populations.

Nous appelons à l’ouverture rapide d’une discussion associant l’ensemble des acteurs concernés : le Parc national, l’État et la Préfecture, la Région, le Département, la commune de Sainte-Rose sur laquelle se situe le volcan, mais aussi la commune du Tampon, qui constitue aujourd’hui la voie privilégiée d’accès et d’observation lors des éruptions. Cette coordination est indispensable pour construire une réponse cohérente, sécurisée et partagée à l’échelle du territoire.

Parmi les solutions à étudier, la mise en place de navettes encadrées apparaît comme une évidence. Elle permettrait de réduire fortement le trafic automobile, de sécuriser les déplacements, de garantir l’accès des secours et de limiter l’impact environnemental. Des parkings relais pourraient être identifiés en amont, notamment sur des sites aujourd’hui sous-utilisés comme les Grands Kiosques de Bourg Murat, afin de désengorger les axes routiers et de mieux organiser les flux.

Cette organisation doit aussi être juste socialement. Un tarif préférentiel pour les Réunionnaises et les Réunionnais, et en particulier pour les habitantes et habitants des communes concernées, doit être pleinement intégré à la réflexion. Le volcan est un bien commun : son accès ne peut pas se faire au détriment de celles et ceux qui y vivent ou travaillent.

Enfin, nous défendons clairement une organisation et une gestion publiques de cet accès au volcan. C’est la seule garantie d’un encadrement transparent, équitable, sécurisé et respectueux à la fois des populations locales, de l’environnement et de la sécurité de toutes et tous.

Préserver l’exceptionnel, c’est aussi savoir l’organiser collectivement. C’est dans cet esprit de responsabilité que nous appelons à un accès régulé, encadré et réglementé au Volcan.

Alexis Chaussalet

Et la liste « Nout’ Voix, Nou’t l’Avenir ».