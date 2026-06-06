Pour un Plan d'action départemental pour réduire les abandons, les portées non désirées et la souffrance animale

AZIR974 a engagé la rédaction d'un Plan d'Action pour réduire les abandons, les portées non désirées et la souffrance animale à La Réunion et réduire l’errance animale. Alors que des milliers d'animaux sont encore abandonnés, maltraités ou livrés à eux-mêmes chaque jour à La Réunion, le collectif AZIR974 (Ansamb' Zanimo Île Rényon), qui rassemble une dizaine d’associations de protection animale engagées sur le territoire, annonce la rédaction d'un Plan d'Action territorial destiné à réduire durablement les abandons, les portées non désirées, la maltraitance animale et, par conséquent, l'errance animale et la souffrance qui en découle. (Photo d'illustration RB/www.imazpress.com)

Ce document stratégique sera prochainement transmis à Monsieur le Sous-Préfet afin d'engager une concertation avec les services de l'État et l'ensemble des partenaires concernés, notamment les intercommunalités et les communes. L'objectif est de construire collectivement une feuille de route ambitieuse, réaliste et efficace permettant d'agir sur les causes profondes plutôt que de continuer à gérer ses consequences, en fin de chaine, sans résutlat notable depuis des années.

Le collectif AZIR974, regroupant 11 associations actives, souhaite présenter ce Plan d'Action à Monsieur le Sous-Préfet lors d'une rencontre de travail dédiée. Cette réunion permettrait d'exposer les constats de terrain, les données disponibles, les objectifs poursuivis, les solutions techniques, opérationnelles et budgétaires, ainsi que des propositions concrètes proposées afin d'engager une réflexion commune afin de réduire durablement les abandons, les portées non désirées, la maltraitance animale et leurs conséquences sur le territoire réunionnais, que sont errance et divagation.

Le travail engagé par le collectif est déjà très avancé. Le Plan d'Action repose sur plusieurs mois d'échanges entre associations de terrain, les vétérinaires, les communes, les citoyens, sur l'analyse des dispositifs actuellement déployés à La Réunion et sur l'étude de nombreuses expériences menées avec succès dans d'autres territoires français et internationaux. Les principales actions ont déjà été identifiées, structurées et budgétisées. Des fiches opérationnelles détaillées ont été élaborées afin de faciliter leur déploiement, leur suivi et leur évaluation.



L'objectif de cette démarche n'est pas de produire un rapport supplémentaire, mais de mettre à disposition des services de l'État et des collectivités, un plan d’action concret, une feuille de route détaillée, immédiatement mobilisable, avec des propositions concrètes, associées à des budgets ; permettant d'obtenir des résultats mesurables pour la réduction des abandons, de la divagation animale et de la souffrance animale et une bonne utilisation des fonds publics sur des actions impactantes, comme les stérilisations, l’appui aux familles et l’éducation.

Le collectif AZIR974 est convaincu qu'une collaboration étroite entre les services de l'État, les collectivités, les communes, les vétérinaires, les associations de protection animale, les acteurs du monde social et les citoyens afin de construire des réponses adaptées aux réalités réunionnaises, permettra d'engager enfin une dynamique de changement durable.

Pour le collectif AZIR974, l'errance animale n'est pas une fatalité, ni un phénoméne spontané. Elle constitue avant tout la conséquence directe d'abandons, de portées non désirées, d'actes de maltraitance, d'un défaut de stérilisation et d'identification, mais également des difficultés rencontrées par certaines familles pour accéder aux soins vétérinaires ou faire face à des accidents de la vie. L’errance animale est reliée à des facteurs sociaux, qu’il faut prioriser.

Les sources d’errance animale et les facteurs sociaux ne sont pas ciblés par les politiques actuelles et l’absence de résultats est un constat d’échec.

Face à ce constat, le collectif AZIR974 propose de changer de paradigme et d'agir enfin activement sur les causes plutôt que sur les consequences, avec un plan co-construit.

Le Plan d'Action actuellement en cours de rédaction s'articulera autour de quatre axes stratégiques prioritaires :

1. Renforcer la lutte contre les abandons et la maltraitance animale, sources principales de l’errance animale, avec la creation d’un Pole de lutte contre la maltraitance animale,

2. Déployer massivement les actions de stérilisation et d'identification, afin d’impacter la dynamique de population en amont efficacement, avec 5 dispositifs complémentaires,

3. Déployer l'éducation, la sensibilisation et l'accompagnement des familles, qui doit etre la colonne vertébrale d’un plan s’attaquant aux facteurs sociaux sources d’errance animale,

4. Mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire pour une coordination et harmonisation des actions avec optimisation des energies et une meilleure utilisation des fonds publics sur les actions efficaces, ethiques et scientifiquement incontestables.



Le collectif AZIR974 souhaite également ouvrir un débat sur l'efficacité des dépenses publiques actuellement engagées dans la gestion de l’errance et de la divagation animales. Les financements existent déjà, mais ils demeurent majoritairement orientés vers des actions intervenant en fin de chaîne : capture des animaux, stockage en fourrière, euthanasie et gestion des cadavres, actions qui coutent 2 à 3 fois plus cher qu’identifier et stériliser.

Moins de 5% des animaux ciblés par les campagnes de sterilisation sont atteints. Moins de 10% des animaux circulants dans l’espace public sont capturés par les fourrières. Or, ces interventions sont financées par de l'argent public et représentent un coût supérieur aux actions de prévention que sont l'identification, la stérilisation, l'accompagnement des familles dépassées par les naissances et la lutte contre les abandons. Ces actions n’ont amené aucun résultat visible notable depuis 25ans. Il est donc necessaire de faire autrement.

Pour AZIR974, une reorientation rapide et progressive des budgets vers des actions en amont est non seulement possible, mais nécessaire. Prévenir coûte moins cher que subir et éliminer. Chaque portée évitée, chaque abandon combattu, chaque famille accompagnée permet de réduire durablement le nombre d'animaux nés et rejettés et ensuite pris en charge par les services publics, ce qui diminuera directement les dépenses et sera efficace sur la population globale. Cette bascule peut donner des résultats visibles en moins de 3 années.

Parce qu'il s'agit de fonds publics, leur utilisation doit pouvoir être évaluée de manière transparente. Le collectif estime indispensable de mesurer régulièrement l'impact réel des politiques menées à travers des indicateurs objectifs et de coconstruire des solutions.

Le collectif AZIR974 rappelle également que La Réunion demeure aujourd'hui le territoire français affichant les résultats les plus préoccupants en matière de protection animale.

Dans les fourrieres, les taux d'euthanasie atteignent ou dépassent encore 85 %, alors que dans de nombreux territoires métropolitains, les collectivités ont fait le choix de soutenir activement les associations et de développer des parcours d'adoption permettant d'atteindre des taux de sauvetage supérieurs à 80 %, beaucoup moins couteux. Capturer et euthanasier coutent cher.

À La Réunion, plus d'une cinquantaine d'associations interviennent quotidiennement pour récuperer dans les rues et les ravines, soigner, identifier, stériliser et faire adopter des milliers d'animaux. Elles doivent être associées activement au plan d’action départemental, car ells sont sources de solutions et de financements complémentaires pouvant être mobilisés.

Car confier les animaux aux associations et ne pas les éliminer, coute moins cher à la collectivité, c’est LA solution éthique, économique et efficace à plébisciter. Sauf que les dispositifs d’accueil n’ont pas été crées, ni pensés, ni soutenus par les communes et les intercos, par défaut d’une politique active en protection animale. Il est donc temps de la mettre en place.



La question n'est donc plus de savoir s'il faut agir autrement, mais comment et quand réorienter, les financements publics vers les actions qui démontrent leur efficacité :

• prévention et repression des abandons,

• lutte coordonnée entre acteurs contre la maltraitance,

• sterilisation et identification priorisées et diversifiées,

• accompagnement et soutien des familles en amont,

• soutien aux associations et déploiement des parcours d'adoption.

Le collectif AZIR974 est convaincu qu'une bascule budgétaire vers la prévention, les contrôles, l'éducation, la pression de stérilisation et l'accompagnement des foyers démunis permettrait simultanément de réduire les dépenses publiques, d'obtenir des résultats et de diminuer réellement la souffrance et l’errance animale sur notre territoire.

"La Réunion ne manque ni d'associations, ni d’acteurs volontaires, ni de compétences, ni de financements et la volonté de l’Etat est là. L’enjeu est désormais de se donner les moyens d'orienter les ressources vers les actions en amont, et réduire les financements orientés sur les actions liées aux conséquences, qui n’apportent aucun impact durable."

Conscient de l'implication des services de l'État sur ce sujet et de la nécessité de fédérer l'ensemble des acteurs concernés, le collectif AZIR974 sollicite respectueusement une rencontre avec Monsieur le Sous-Préfet afin de lui présenter ce Plan d'Action, d'échanger sur ses propositions et d'identifier les pistes de coopération permettant de co-construire ensemble une stratégie territoriale ambitieuse, réaliste et efficace au service du bien-être animal, des citoyens Réunionnais, permettant une utilisation efficace et éthique des fonds publics.

11 associations unies au sein d'AZIR974 (bientôt 15)

APEBA (974) | Coup de Pattes | Alika (974) | Entre Deux Pattes (974) | Loops | Gamelles du Keur (974) | CIANA (974) | Praline Bella and Co | À l'Ouest de l'Éden | Respek Nout Poilus, Toutous du Monde.



